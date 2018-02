Enseignement supÃ©rieur : Nouvel Ã©lan Ã  la coopÃ©ration algÃ©ro-kenyane

L’Algérie et le Kenya ont manifesté leurs fermes volontés de donner «un nouvel élan» à leur coopération en matière de formation supérieure et de recherche scientifique considérée «très minime» à l’heure actuelle, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette volonté a été exprimée lors d’un entretien accordé samedi par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à l’ambassadeur kenyan en Algérie, Moi Lemoshira, a précisé la même source. Les deux parties, qui ont passé en revue l’ensemble des questions relatives à la formation supérieure et la recherche scientifique, ont considéré que leur coopération dans ce secteur «demeure jusqu’à l’heure actuelle très minime, si ce n’est insignifiante, par rapport aux solides relations d’amitié qui lient les deux pays». La même source rappelle, dans ce sens, qu’une seule convention a été signée entre l’université

d’El Tarf et celle de Nairobi concernant les disciplines comme la zootechnie, la foresterie, l’animalerie et les réserves naturelles. Pour ce qui est du nombre d’étudiants kenyans fréquentant les universités algériennes (tous cycles confondus), il est de l’ordre de 137 ; un chiffre qui reste, selon l’ambassadeur kenyan, «très en deçà des opportunités de coopération existantes entre les deux pays».

Lors de cet entretien, les deux parties ont convenu également d’approfondir leur coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique par l’encouragement des chefs d’établissement universitaires des deux pays à plus de contacts, plus d’échanges d’expérience et d’information ainsi que l’envoi d’experts notamment dans des disciplines d’actualité comme le développement durable, les problèmes de l’eau, la désertification, les énergies renouvelables ainsi que d’autres sujets d’intérêt commun. Elles ont aussi abordé l’éventualité de signature d’un accord en matière de reconnaissance et d’équivalence de diplômes, qui sera inclus dans le Mémorandum d’entente dont la signature est prévue lors de la prochaine réunion de la commission mixte algéro-kenyane.

D’autres sujets ont retenu l’attention des deux parties, notamment celui des bourses d’études. La partie Kenyane «a sollicité l’aide de l’Algérie pour une augmentation du quota réservé aux étudiants kenyans qui désirent poursuivre leur formation supérieure au sein des universités algériennes». M. Hadjar a manifesté, à cet effet, «l’entière disponibilité» de l’Algérie à poursuivre son action d’aide au profit des étudiants kenyans et même à l’élargir au cycle de la post-graduation notamment dans les filières scientifique et technologique. Cette rencontre a été une occasion pour les deux parties de discuter d’autres questions notamment celles relatives à l’éventualité d’enseigner la langue swahilie au niveau des départements des langues étrangères de certaines universités algériennes. En effet, le swahili, est une langue bantoue, qui s’est métissée à d’autres langues africaines et à l’arabe. Elle joue, de nos jours, «un rôle important» comme langue véhiculaire dans une grande partie de l’Afrique orientale et subsaharienne et constitue «une richesse civilisationnelle» de ces régions du continent africain, conclut le communiqué du Mesrs.

(APS)