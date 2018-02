Alcomsat-1 : OpÃ©rationnel en septembre

Les Algériens pourront bénéficier des services télécoms et de télévision fournis par le satellite Alcomsat-1 dès septembre prochain, a affirmé, hier à Alger, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

Lors du Forum de la Radio, Mme Houda-Imane Faraoun a fait savoir que les tests techniques menés par l’Agence spatiale algérienne sont toujours en cours.

Elle a aussi mis l’accent sur la nécessité de la mise en place d’un réseau parallèle de fibre optique au service des entreprises et établissements publics stratégiques : Gendarmerie, Sûreté, banques, tout en appelant les différentes institutions et organes de l’État ainsi que le secteur privé à l’exploitation optimale des services et applications que garantit ce satellite.

Mme Faraoun a rappelé que l'Etat accorde une attention particulière à la promotion des technologies spatiales.

Une étude menée par Algérie Télécom Satellite et des entreprises publiques est en cours pour lancer la fabrication de modems et antennes paraboliques qui seront disponibles dès 2018. Sur un autre volet, la ministre a jugé que le classement de l’Algérie parmi les pays au faible débit internet est «erroné et non objectif» car émanant d’un organisme inconnu. «Ces rapports infondés sont basés sur des critères d’une dimension purement commerciale», a-t-elle ajouté. Elle affirme que nul ne peut nier l'amélioration lors de ces dernières années de l'accès à internet et que le débit n’a pas diminué, tandis que le nombre d’abonnées a augmenté. Elle s’est référée au dernier rapport de l'Union internationale des télécommunications pour mentionner que le pays est le plus dynamique dans le monde arabe, car en 2017, il a avancé de 9 places. Que ce soit à Illizi, à Tamanrasset ou à Alger, le débit est le même, a-t-elle affirmé.



Wifi outdoor : Nouveau cahier des charges



La ministre a indiqué que l’Algérie est dotée d’un réseau de 123.000 km de fibre optique et d’une couverture réseaux optimale.

Elle a annoncé qu’Algérie Télécom allait prendre en charge l'entretien et la rénovation des lignes endommagées et ce, malgré les problèmes financiers.

Elle a déploré le déploiement anarchique de la FTTH. «Un foyer n’as pas besoin d’un débit de 20 MO destinés aux entreprises».

Elle a aussi annoncé «la mise en place prochaine de 3 câbles sous-marin de fibre optique et d’un data center. Ce dernier projet sera exécuté en partenariat avec un opérateur de Hong Kong ayant une présence dans plus de 3.000 villes de 150 pays. Il offre des services d’hébergement, de la vidéo en ligne et des services à valeur ajoutée», a-t-elle dit. Sur un autre volet, la ministre a fait savoir que l’utilisation du wifi dans les lieux publics ou le wifi outdoor peut entraîner des problèmes de sécurité, ce qui a poussé l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications à geler ce projet, et qu’un nouveau cahier des charges est en cours d’élaboration.

La ministre a révélé que 5 millions de cartes Eddahabia seront distribuées avant juillet prochain, alors que 3,5 millions ont été distribuées en 2017.

Sarah A. Benali Cherif