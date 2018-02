Le DG de l'ITSO en AlgÃ©rie : Renforcer la coopÃ©ration

Le directeur général de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (ITSO), Patrick Masambu, effectuera une visite de travail de trois jours en Algérie, à l'invitation de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, indique un communiqué du ministère. Cette visite s'inscrit dans le cadre du «renforcement de la coopération avec cette organisation internationale, notamment dans la promotion et le développement des télécommunications satellitaires», précise le communiqué. Plusieurs points seront examinés à l'occasion de cette visite, notamment «la connectivité mondiale à travers le satellite ALCOMSAT-1 en plus d'INTELSAT, la promotion des actions de formation de haut niveau dans le domaine satellitaire au profit de la région africaine et la contribution de l'Algérie dans la prorogation de l'agrément de l'ITSO».

Les discussions porteront également sur «la coordination entre les deux parties sur les questions importantes de la Conférence mondiale des radiocommunications pour 2019 (CMR-19) et la Conférence plénipotentiaire de l'UIT pour 2018 (PP-18), en termes de préservation des intérêts nationaux et régionaux en matière de gestion des fréquences et services satellitaires et la préparation de la 38e session de l'Assemblée des Parties qui se tiendra du 13 au 15 juin 2018 à Washington», souligne la même source. Dans le même cadre, M. Masambu visitera des sites et infrastructures dédiés au développement et à l'exploitation des réseaux de télécommunications par satellite en Algérie, tels que la station de contrôle du satellite ALCOMSAT-1 à Bouchaoui, ajoute le communiqué.

Il est à rappeler que l'Algérie a été élue en qualité de représentant de la région Afrique du Nord au niveau de la Commission consultative de l'ITSO, lors de la 37e session de l'Assemblée des Parties de cette organisation, qui s'est tenue du 12 au 14 octobre 2016 à Washington. L'ITSO est une organisation intergouvernementale créée en 1973 et dont la mission est de s'assurer que les services publics de télécommunications, notamment de téléphonie, de données et de télévision, sont fournis sur une base mondiale et non discriminatoire. Basée à Washington (Etats-Unis), l'ITSO compte actuellement 149 pays membres. (APS)