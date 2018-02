Union des Radios et TÃ©lÃ©visions arabes : Pour une stratÃ©gie Panarabe

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a reçu, hier, en audience, au siège de son département ministériel, le directeur général de l'ASBU, M. Suleiman Abderrehim.

La rencontre a permis, tout en soulignant le rôle éminent que joue l'Algérie au sein de l'ASBU, de situer les enjeux d'une stratégie médiatique panarabe qui aurait pour vecteur un instrument d'action aussi efficient et aussi opérationnel que l'ASBU, dont la dimension en matière de diffusion radiophonique et télévisuelle, de l'avis des deux parties, n'a cessé de croître, et ce, grâce à une diversité des programmes qu'il met à disposition des Etats membres et, désormais aussi, à disposition de nombreux Etats non membres de l'Union. L'audience a permis également d'aborder la lancinante question du défi numérique qui se pose à l'ASBU qui, tout en se déployant à travers les nouveaux espaces virtuels d'information, se doit de veiller à la diffusion d'un contenu de qualité conforme aux exigences les plus rigoureuses en matière d'information et de communication qu'au demeurant s'impose l'ASBU. Autre sujet auquel il a été marqué un intérêt particulier, la question des droits sportifs qui laisse pendant le problème de la diffusion des compétitions sportives au sein des pays arabes, objet souvent de surenchères et de spéculations financières ; une question dont il a été envisagé une prise en charge dans le cadre fédératif de l'ASBU, afin d'œuvrer à garantir aux téléspectateurs arabes le droit à la diffusion, sur des chaînes terrestres, des compétitions sportives internationales auxquelles leurs nationaux prennent part.