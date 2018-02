Hommage au policier Boukaabar saÃ¯d

Fidèle à ses traditions de soutien et reconnaissante des efforts que fournit la DGSN, l’association et la famille du CSC, représentée par le président Araba Tarek, le capitaine Yacine Bezzaz et son coéquipier Bencherifa, ainsi que le contrôleur de la police, Ouabri Abdelkrim, se sont rendus au domicile du policier Boukaabar Saïd, victime d’une blessure importante alors qu’il accomplissait son devoir au cours du match entre le CSC et l’USMH, en tentant de calmer les supporters des deux camps. Plusieurs supporters du club des Sanafirs étaient présents à cette rencontre, destinée aussi à remonter le moral du policier, heureux et ému de ce soutien spontané, les présents n’ont pas tari d’éloges pour cet élément de la sûreté nationale.

A cette occasion, il fut remis à Boukaabar la médaille d’honneur et le trophée du mérite pour sa compétence et son courage.

La petite fille du blessé était réjouie de ce respect pour son papa alors que sa femme a longuement remercié la sûreté de la wilaya de Constantine pour son soutien quotidien et la Radieuse pour son soutien moral.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada, reçu un diplôme de reconnaissance et de mérite de la part du contrôleur de la police pour les efforts soutenus que réalise son association qui reste fidèle à ses traditions d’aide et de soutien.