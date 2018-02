Prise en charge des enfants autistes : DÃ©velopper le dÃ©pistage

«Le nombre de cas d’autisme est en constante croissance, ce qui nécessite pour le ministère de la Solidarité nationale ainsi que toutes les parties concernées d’effectuer des études épidémiologiques pour connaître ses causes exactes», a insisté Mme Eddalia, qui inspectait des projets et des structures relevant de son secteur à Lakhdaria, Sour El-Ghozlane, M’Chedallah et Bouira. «Nous avons actuellement plus de 1.000 cas d’enfants atteints d’autisme, mais il y a plusieurs autres qui ne sont pas pris en charge à travers les wilayas, où les listes d’attente sont considérables», a souligné la ministre lors d’un point de presse tenu en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Bouira.

Pour la prise en charge de ces cas, la ministre a expliqué que son département est en train d’ouvrir des classes à travers les différents centres pour enfants handicapés et ce, en l’absence de centres spécialisés. «Les centres spécialisés seront réalisés une fois la situation financière du pays améliorée», a assuré la ministre. «Face à cette ‘‘épidémie’’, l’Etat veille à garantir une bonne santé pour la maman avant l’accouchement pour que le nouveau-né soit en bonne santé, lui aussi», a souligné Mme Eddalia, précisant que pour ce qui est de la prise en charge, «il existe des associations qui prennent en charge de nombreux cas».

La ministre a expliqué que le manque de dépistage auparavant était à l’origine de la croissance de l’autisme, ajoutant qu'actuellement, «les dépistages sont fiables». Au cours de sa visite, Ghania Eddalia a inspecté le projet de réalisation d’un centre psychopédagogique pour enfants handicapés à Lakhdaria (Ouest), et un autre à M’Chedallah (Est). Pour celui en cours de construction à M’Chedallah, la ministre a insisté sur la nécessité de le livrer d’ici à juillet prochain, soit avant la prochaine rentrée scolaire pour permettre la prise en charge des enfants handicapés et ceux atteints d’autisme dans la région Est de la wilaya notamment. Les travaux sont finis à 65%, il ne reste que 2% pour les gros travaux, et la structure devra être mise en service d’ici au mois de juillet prochain, a assuré le responsable du projet.



Violence contre les femmes : 1.200 cas pris en charge



1.200 cas de violences faites aux femmes sont prises en charge au niveau national par le ministère de la Solidarité nationale, a indiqué la ministre. «La base de données (statistiques) établie pour le nombre de femmes violentées dans notre pays nous permettra de mettre en place une stratégie efficace pour lutter contre ce phénomène et prendre en charge les cas existants. «La prise en charge de ces 1.200 cas est temporaire, car nous avons des équipes de médiation installées au niveau des directions de l’action sociale des différentes wilayas afin de tenter d'apporter des solutions aux quelques problèmes sociaux et familiaux, ainsi que pour insérer ces femmes dans la vie professionnelle et sociale», a ajouté Mme Eddalia.

Par ailleurs, elle a annoncé un quota de 1.700 microcrédits accordés pour la wilaya de Bouira dans le cadre du programme de 2018, ainsi qu’une enveloppe financière pour la formation de 400 personnes désirant créer leurs micro-entreprises dans le cadre du programme de l’Agence nationale de gestion du microcrédit. La ministre a fait savoir, par ailleurs, que quelque deux millions de personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées bénéficieront de la subvention de l’Etat à travers le pays, précisant que près de 18.000 personnes sont concernées dans la wilaya de Bouira par cette prime forfaitaire. (APS)