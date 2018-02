Logement promotionnel pour la communautÃ© algÃ©rienne Ã©tablie Ã  l'Ã©tranger : Plus de 16.000 demandes

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé hier à Alger que 16.074 demandes formulées par des membres de la communauté nationale établie à l'étranger ont été enregistrées jusqu'à jeudi dernier, pour bénéficier de logements promotionnels publics (LPP), réservés à la communauté, et ce depuis l'ouverture des inscriptions le 1er février en cours.

Lors d'une réunion avec la Commission de l'habitat et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que suite aux instructions du Président de la République pour la prise en charge des demandes de cette catégorie (communauté nationale à l'étranger), il lui a été consacrée un programme de logements finalisés, comportant 2.247 unités réparties sur 24 wilayas. Les souscripteurs à ce programme sont établis dans 93 pays différents. Actuellement, les procédures réglementaires liées à cette formule sont en cours de finalisation, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, suite à l'amendement du décret exécutif n°14-203 du 15 juin 2014, fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public (LPP), en vue d'inclure cette catégorie.

Après l'examen de 16.074 demandes, 9.779 souscripteurs ont choisi leurs sites, tandis que 6.295 autres ne l'ont pas encore fait, outre 3.946 dossiers soumis au ministère des Affaires étrangères pour enquête, au niveau des consulats et 15.000 autres souscripteurs faisant l'objet d'une enquête au niveau du fichier national du logement. Le ministre a annoncé l'organisation de Salons à l'étranger, sous forme de portes ouvertes, en vue d'informer la communauté algérienne du déroulement de l'opération. Il sera procédé également, selon le ministre, à la consécration d'un espace sur le site de l'agence, réservé aux inscriptions de la communauté, selon les moyens disponibles à travers les wilayas. (APS)