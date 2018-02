Le chiffre du jour : 75 Ã  200 milliards de dollars

La contrefaçon des médicaments génère entre 75 et 200 milliards de dollars par an. Depuis 2013, l’OMS a reçu 1.500 signalements de cas de produits de qualité inférieure ou falsifiés, dont 42% provenaient d’Afrique, notamment la région subsaharienne. Selon l’OMS, le continent est devenu le terrain favori des trafiquants de faux médicaments, où près de 100.000 personnes meurent chaque année à cause de faux médicaments.

L’OMS vient de publier son premier rapport, et d’après les nouveaux travaux de recherche menés sur le sujet, 1 médicament sur 10 en circulation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire est, soit de qualité inférieure, soit falsifié.