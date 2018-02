Litiges des entreprises avec leurs fournisseurs : La Caci se penche sur la question

C’est à partir d’aujourd’hui, que la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) organise un séminaire-atelier sur «Les litiges de l’entreprise avec les fournisseurs (nationaux et étrangers)», à l’École supérieure algérienne des affaires (ESAA), à Alger. Le contentieux, explique la Caci sur son site, est une activité normale et ordinaire dans la vie des entreprises. Cependant, des techniques juridiques variées permettent de réduire les risques de survenance et les éviter autant que possible. Et d’ajouter : le litige est un aléa ordinaire incontournable, et il faut se préparer à le gérer de la meilleure des façons quand il survient. L’objectif de cette rencontre, lui, est à double plan : initier les participants aux techniques de prévention des litiges qui commencent par une bonne identification des fournisseurs, et une bonne détermination du produit, et ce par une bonne élaboration du cahier des charges et une bonne négociation / rédaction des contrats. Les experts sont unanimes à affirmer que le service juridique doit être central au sein de l’entreprise. C’est lui qui va s’assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux différentes activités de l’entreprise. Il est partie prenante dans les diverses problématiques de la vie des affaires de l’entreprise, et se concertera en permanence avec les opérationnels (services de production et services commerciaux). L’autre aspect qui fait l’unanimité chez les experts a trait, d’une part, à l’impératif de développer, en Algérie, les nouvelles technologies qui permettent d’optimiser le fonctionnement des services juridiques au sein de l’entreprise.

D’autre part, il est question d’objectiver les négociations que mènent les services commerciaux de l’entreprise.

Par ailleurs, il convient de préciser que différents responsables, dans une rencontre qu’avait organisée la Caci, ont déjà relevé que la médiation économique peut constituer un mécanisme de règlement de différends économiques entre les entreprises, pour peu que ces dernières prennent conscience de son efficacité et que les pouvoirs publics favorisent ce mode de résolution des litiges. L’importance de cette procédure se traduit en termes de coûts et de temps qu’elle fait gagner aux parties en désaccord, mais aussi en termes de confidentialité qu’elle assure. Cette médiation, expliquait la Caci, permet aux parties de participer avec l’aide de médiateur à l’élaboration de la transaction qu’elles ne signeront que si elles sont satisfaites. Entrée en vigueur le 25 avril 2009 en Algérie, la médiation est un processus d’accompagnement des parties en litige qui se distingue par le règlement à l’amiable du conflit en rétablissant la qualité des relations entre les deux parties. Cependant, ce procédé peine à se développer.

F. I.