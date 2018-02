Sider El-Hadjar : Production en hausse

Le syndicat de l’entreprise Sider El-Hadjar (Annaba), affilié à l’UGTA, a organisé, avant-hier, une assemblée générale sur le site du travail, ayant regroupé les travailleurs de l’ensemble des ateliers de production et de prestations de services. Son secrétaire général, Amouri Noureddine, est intervenu pour informer les travailleurs du contenu de deux réunions qu’a tenues le syndicat avec la direction générale de l’entreprise autour d’une plateforme de revendications, dont l’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de travail et des performances. Il a évoqué les contraintes auxquelles se heurte la production de l’acier, citant, à ce propos, le problème de l’approvisionnement en minerai de fer au double plan de la qualité et de la quantité.

Ce problème a été porté à la consistance de la tutelle, a fait savoir le secrétaire général du syndicat, qui est revenu sur la crise de l’eau de l’été passé à l’origine, dit-il, de la perte de certains clients de l’entreprise. La direction générale de l’entreprise est disponible pour examiner les revendications du syndicat, s’est félicité Amouri Noureddine, qui a estimé, par ailleurs, que le complexe poursuit une courbe ascendante dans la production. Nous avons dépassé les objectifs tracés et nous produisons actuellement 2.800 tonnes par jour, contre 2.400 tonnes au début de la remise en marche du haut fourneau, a-t-il précisé, prévoyant d’ici la fin de cette année un objectif global de 900.000 tonnes. S’agissant du recrutement, Sider El-Hadjar a embauché, depuis 2017, plus de 750 personnes, au titre du dispositif du contrat de travail aidé, a indiqué le secrétaire général du syndicat, annonçant le recrutement de 500 personnes en 2018 et de 1.100 autres en 2019.

Le projet de construction d’une nouvelle cokerie est en gestation, a-t-il fait savoir.

B. Guetmi