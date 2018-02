MÃ©tro dâ€™Alger : Feu vert pour des projets dâ€™extension

Le gouvernement a décidé de lever le gel sur les projets d’extension du métro d’Alger vers les destinations de Bab El-Oued, de Baraki et de l’aéroport Houari-Boumediène, en leur octroyant une importante enveloppe financière. Cette décision a été annoncée par le ministre des Travaux publics et des Transports. M. Abdelghani Zaâlane a en effet révélé, lors de son passage récent sur les ondes de la radio nationale, que le gouvernement a levé le gel sur trois projets d’extension. Il s’agit, en l’occurrence, de ceux allant d’El-Harrach vers l’aéroport Houari-Boumediène, d’Aïn Naâdja vers Baraki et enfin de la place des Martyrs vers Bab El-Oued. Le ministre a également spécifié que la première extension est actuellement en chantier. Aussi, et tout en signalant qu’au préalable, il n’y avait que le tunnel qui était déjà creusé au niveau de ces extensions, il a expliqué qu’en ce qui concerne les équipements, tout reste à faire, et notamment le financement du système d’installation (pour les besoins du rail, des aménagements, etc.). Cela est désormais possible, avec l’importante enveloppe octroyée par l’État. Il a été annoncé aussi dernièrement que pour ce qui concerne les différents tramways, celui d’Ouargla est attendu pour le mois de mars prochain, alors que celui de Sétif devrait entamer le service dès mai 2018. Ce qu’il faut noter, c’est le lancement d’une extension qui concernera le tramway de Constantine, pour aller de la localité de Zouaghi à celle d’Ali-Mendjeli.



Mise en service du premier train Coradia le 3 mars et réception de la nouvelle gare d’Agha



Autre activité non moins importante du secteur, celle du transport ferroviaire qui, lui aussi, va connaître d’importants changements. Il s’agit, entre autres, de la réception de la nouvelle gare d’Alger (Agha), qui est désormais prête, après deux mois de travaux d’envergure. Cette grande gare ferroviaire, qui répond aux normes internationales et dispose de toutes les commodités nécessaires, a été réalisée avec des moyens humains et matériels à 100% algériens. L’inauguration aura lieu le 3 mars prochain, soit, le même jour du lancement du train rapide Coradia. Faut-il le rappeler, le Coradia, qui n’est pas un TGV, est un train pouvant rouler à 160 kilomètres/heure. Destiné aux grandes lignes, ce train polyvalent bi-mode (diesel et électrique 25 kv), qui mesure 110 mètres de longueur, est composé de six voitures, lesquelles sont dotées d’une capacité totale de 254 passagers, dont 60 en première classe.

Ainsi, et après les essais à blanc effectués pendant ce mois de février, l’exploitation commerciale aura lieu le mois prochain. Les 17 trains Coradia, commandés par la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) auprès d’Alstom, devront, dans un premier temps, relier les grandes villes, notamment Alger et Oran. Il faut savoir, d’autre part, qu’outre la nouvelle gare d’Agha, trois autres gares devant assurer la desserte de grandes lignes ferroviaires sont prévues au niveau du Caroubier d’Alger, Chlef et Oran. S’agissant des gares routières, il faut savoir que le gouvernement a inscrit 189 opérations pour la réalisation de gares routières à travers le territoire national, et qu’à ce jour, 81 nouvelles gares ont été réceptionnées, dont 74 sont entrées en service. Il est utile de rappeler aussi l’ouverture récente de trois gares non exploitées à Batna, à Tipasa et à Tissemsilt, en sus de l’entrée en service de la nouvelle gare routière de Tlemcen. S’agissant du transport aérien, le plan de développement d’Air Algérie prévoit — après la réception projet d’extension de l’aéroport international d’Alger, au cours du 2e semestre 2018 —, le lancement progressif de nouvelles lignes aérienne vers plusieurs capitales africaines, dont Brazzaville, Libreville, Yaoundé, Addis-Abeba et Conakry ; des destinations qui viendront s’ajouter aux lignes déjà exploitées par la compagnie nationale vers Dakar, Niamey, Ouagadougou, Nouakchott et Abidjan. Concernant les projets d’aéroports, il a été mis en exergue que les aéroports d’Alger et d’Oran seront réceptionnés au courant de l’année 2018, et que l’on s’attelle actuellement à réaliser une nouvelle tour de contrôle. Pour rappel, la flotte aérienne a été renforcée par l’acquisition de 16 avions en 2016, ce qui a eu pour effet de revoir à la baisse la durée de vie des appareils. Aussi, cela a permis à la compagnie nationale aérienne d’assurer des dessertes avec des destinations lointaines, à l’image, par exemple, de Pékin et de Montréal. Enfin, il est prévu, dans le cadre du programme de développement de la consolidation de la flotte maritime, l’achat de 26 navires, pour que l’on puisse augmenter la part de marché à hauteur de 25% d’ici à 2025.

Soraya Guemmouri