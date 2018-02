Salon Equip Auto Algeria : Une rÃ©fÃ©rence rÃ©gionale

La 12e édition du Salon Equip Auto Algeria, consacrée au service après-vente pour les véhicules, a ouvert ses portes, hier au palais des Expositions des Pins-Maritimes

L’évènement durera quatre jours, durant lesquels les professionnels de l’industrie de l’Aftermarket et ceux activant dans le domaine de la sous-traitance exposeront leurs dernières innovations et leur savoir-faire en la matière.

Les différentes éditions du Salon Equip Auto ont élevé cette manifestation au rang de véritable carrefour économique, voire de référence régionale des professionnels de la sous-traitance automobile et de l’industrie de l’aftermarket. Au fil des ans, ces derniers se sont imposés comme de véritables facilitateurs de business et une vitrine pour y découvrir des offres et des nouveautés. Lors d’un point de presse , Nabil Bey-Boumezrag, commissaire général du Salon, retiendra d’entrée que la manifestation se tient dans une conjoncture difficile pour l’automobile en Algérie, mais néanmoins bénéfique pour le marché de la sous-traitance. «Nombreuses sont les entreprises qui se lancent en ce moment dans la maintenance et le service après-vente, mais aussi dans la sous-traitance», explique l’organisateur. Cette année encore, la participation internationale est importante, avec plus de 70% d’exposants étrangers issus d’une vingtaine de pays, dont trois auront des pavillons nationaux réservés à la participation officielle. Il s’agit de la Chine, de la Turquie et de la Pologne. Les autres participants sont issus des continents européen et asiatique. Selon le conférencier «bon nombre de participants étrangers ont émis le souhait de trouver des partenaires algériens et d’ investir dans un cadre de partenariats mixtes». La participation nationale est également considérable. On compte en effet 30% des participants représentant 86 exposants.

Les principaux importateurs et fabricants algériens de pièces de rechange et de matériels de garage sont aux côtés des grands fournisseurs. Cette année, «nous enregistrons une participation record des fabricants algériens, avec plus de 15% du nombre total des exposants algériens, spécialisés dans la fabrication de batteries, câbleries, lubrifiants, pare-chocs et filtres», a lancé le commissaire général du Salon. Ce chiffre confirme l’adhésion des opérateurs économiques, à la nouvelle politique industrielle en Algérie. Comme l’année dernière, le Salon accueil le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnelles, à travers son Institut d’Es-Senia. Il faut savoir que la wilaya d’Oran a été retenue par le ministère de tutelle, comme wilaya-pilote, pour développer une main-d’œuvre spécialisée dans les métiers de la filière automobile, où cet institut s’inscrit dans une démarche qui vise la promotion de ces spécialisés.

Mohamed Mendaci