BoumerdÃ¨s : Une casemate dÃ©truite

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 25 février 2018 à Boumerdès (1re Région militaire), une casemate pour terroristes», précise un communiqué du MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), 4 contrebandiers, 2 camions, 6 véhicules tout-terrain, 1.000 litres de carburants, 5,52 tonnes de denrées alimentaires et 4.560 litres d’huile de table, 9 groupes électrogènes et 7 marteaux-piqueurs». En outre, d'autres détachements «ont arrêté, à Biskra (4e RM), 5 contrebandiers et saisi un camion et 8.367 unités de différentes boissons». D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Tébessa (5e RM), un contrebandier, un camion et 7.095 cartouches de cigarettes», alors que 44 immigrants clandestins de différentes nationalités «ont été arrêtés à Adrar, Béchar, Biskra et Tlemcen», conclut le communiqué. (APS)