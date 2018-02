Conseil de la nation : Questions orales et Ã©crites au Gouvernement

Le bureau du Conseil de la nation a décidé, lors d'une réunion présidée par Abdelkader Bensalah, président du Conseil, de transmettre au Gouvernement une série de questions orales et écrites replissant les conditions légales «requises», a indiqué lundi un communiqué du Conseil. La réunion a porté sur «l'examen d'un plusieurs questions relatives au fonctionnement ordinaire du Conseil de la nation», sur «l'échange de vues entre les membres du bureaux concernant le programme des travaux législatifs et de contrôle du Conseil» et sur «les activités relatives à la promotion et à l'ancrage de la culture parlementaire».