DÃ©cÃ¨s de l'ancien ministre Abdelhak Brarehi

L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhak Rafik Brarehi, est décédé, lundi après midi à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en 1940 à Ain El Beida, le défunt a fait son cursus en médecine et a occupé plusieurs postes de responsabilité dont celui de recteur de l'université de Constantine et ambassadeur avant d'être désigné ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 1979 à 1987. Après sa retraite, il s'est consacré à l'écriture en publiant, l'année dernière, son ouvrage intitulé "Itinéraires, un devoir de mémoire" dans lequel il raconte son parcours à l'université et en tant que ministre. Le défunt sera inhumé mardi après midi au cimetière d'El Alia à Alger. (APS)