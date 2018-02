Dans la lucarne : Neymar plus grand que le PSG ?

Le football des «stars» reste compliqué pour tout le monde. Il y a des choses qui peuvent s’y passer que la raison ne peut connaître ou expliquer. Il est certain que nombreux sont les clubs européens ou même du monde, notamment les Chinois, qui auraient aimé avoir une «pépite» comme Neymar au sein de leurs «teams». Depuis 2013, lorsqu’il a débarqué à Barcelone en provenance du Santos (Brésil), tout le monde avait envié les Catalans. Car, il s’agit d’un joueur qui peut faire à lui seul la différence et ce quel que soit l’adversaire. Il était sûr de son talent et là personne ne peut nous démentir. C’est vrai qu’il est pour ses «opposants » l’homme à abattre tellement, il était insaisissable balle au pied.

De plus, il possède une pointe de vitesse et une «explosivité» que peu de joueurs peuvent se vanter d’en posséder. Il a tout simplement contribué à hisser le Barça, avec Messi, là où il est actuellement sur le plan européen. Il avait même remporté une Ligue des champions, en 2015, avec le club Blaugrana ainsi que plusieurs titres de champion de Laligua ou la coupe «d’El Rey». Ce joueur n’a pas voulu «vivoter» dans l’ombre de Messi, l’Argentin. Il a voulu voler de ses propres ailes. D’où le fait qu’il a décidé de quitter le Barça quoi qu’il en coûte. C’est pour cette raison que l’offre du PSG et de son président Nasser Khelifi, de 222 millions d’euros, clause libératoire instaurée par les dirigeants du Barça et à leur tête le président Bartomeu ne pouvait se refuser. Certes, il avait fait planer le suspense, malgré le fait que dans sa tête tout était déjà planifié. Messi lui faisait trop d’ombre que le Brésilien pourrait, s’il avait accepté de rester, «mourir et se faner» comme la rose sans la rosée de l’aurore. Il a opté pour le PSG. Il est considéré plus qu’Ibrahimovic. Il est adulé par tous. Ses maillots se vendent comme des «petits pains». A Paris, c’est la «star» qui leur manquait pour faire parler et véhiculer une meilleure image de la «Ville des lumières» et sa «meilleure avenue du monde» comme les Français ne manquent pas de l’affirmer assez fièrement à chaque tournant d’avenue.

Les gens dans cette capitale française sont si blaséq qu’on commence déjà à critiquer Neymar, surtout après son « petit match » contre le Real de Madrid lors de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions d’Europe. Comme dit l’adage «Qui aime bien, châtie bien». En filigrane, ils ne vont pas lui pardonner une élimination, lors de la manche retour, devant le Real, au Parc des Pinces, le 6 mars prochain. Car, on ne cesse pas de le dire, «on l’a ramené pour cela». Indirectement, il est venu e France pour décrocher une coupe d’Europe. Voilà qui clarifie les choses ! Toutefois, les observateurs affirment que si Neymar n’arrive pas à s’acclimater comme l’on a tendance à le dire, c’est parce qu’il se sent plus grand que tout le monde. Unay Emray, le coach du PSG, ne peut rien face à lui. Il faudra se plier à ses «caprices» un point à la ligne. Le reste personne, même pas Khelaïfi ne peut le contredire. C’est ce qui a fait dire à un spécialiste de l’Equipe que «Neymar pour qu’il joue comme à ses habitudes, il faut qu’il comprenne que le PSG est plus grand que lui». Ce qui n’est pas le cas actuellement. Pour autant, on fait circuler l’information sur son éventuel transfert au Real de Madrid, histoire de «rendre la vie encore plus difficile pour les Barcelonais» qui ont refusé de lui octroyer les 26 millions d’euros comme convenu lorsqu’il avait prolongé son contrat avec le club catalan. Ce qui est sûr, Neymar n’a pas fini de parler de lui. Les jours à venir peuvent nous renseigner un peu plus. Cela risque d’être le feuilleton du prochain mercato estival. Sa blessure, lors du classico PSG-OMarseille (3à0) pourrait, cependant, tout remettre en cause du fait qu’il est fort possible qu’il ne joue pas face au Real.

Hamid Gharbi