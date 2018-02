Ligue 1 : suite au derby USMA - MCA : Arrestation de 39 personnes

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté au cours du derby algérois disputé au stade 5 Juillet entre l'USM Alger et le MC Alger, 39 individus suspectés de détention de stupéfiants et de port d'armes blanches prohibées, a indiqué un communiqué de ces services. Les éléments de la sûreté de wilaya ont arrêté, lors de la rencontre disputée par l'USM Alger et le MC Alger, 39 individus pour possession de stupéfiants à usage personnel, détention de tickets d'entrée au stade douteux et des produits pyrotechniques, port d'armes blanches prohibées, vente illégale de tickets et vol de téléphones portables, indique le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques, qui fait état de la saisie de 60 unités de produits pyrotechniques.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour ce "derby algérois", souligne le communiqué, qui relève que la rencontre "s'est déroulée dans de bonnes conditions".

Pour rappel, l'USM Alger et le MC Alger se sont neutralisés (2-2, mi-temps 2-0) en match derby disputé samedi soir au stade du 5-juillet (Alger) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 Mobilis de football.