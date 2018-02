Classement des buteurs : Abid toujours en tÃªte

L'attaquant de l'USM Alger, Oussama Darfalou, auteur de son 12e but personnel samedi lors du derby de la capitale face au MC Alger (2-2), a conforté sa deuxième place au classement des buteurs du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, au terme de la 21e journée. L'enfant de Boussaâda peut se targuer d'avoir inscrit le but le plus rapide dans l'histoire des confrontations historiques face au MCA, en parvenant à secouer les filets du portier Faouzi Chaouchi au bout de 24 secondes seulement.

Le buteur maison de la JS Saoura Mustapha Djallit, troisième au classement avec 10 buts, est de nouveau resté muet lors de la réception samedi du CR Belouizdad (1-1). L'ancien joueur du MC Alger et de l'ES Sétif n'a plus marqué depuis la 17e journée de la compétition, puisque sa dernière réalisation remonte à la 16e journée face à la JS Kabylie (2-0).

L'attaquant du CS Constantine, Mohamed Amine Abid, auteur de l'unique but de son équipe vendredi à domicile face à l'US Biskra (1-0), avait consolidé sa position en tête avec 14 buts, égalant du coup le nombre de buts inscrits par le meilleur buteur du précédent exercice (2016-2017) Ahmed Gasmi (NA Hussein-Dey) auteur de 14 réalisations, dont 8 sur penalty. L'attaquant de la lanterne rouge, l'USM Blida, Samy Frioui est en train de monter en puissance, parvenant à signer son 9e but personnel lors de la victoire décrochée à domicile face au DRB Tadjenanet (1-0).

Classement des buteurs :

14 buts : Mohamed Amine Abid (CS Constantine)

12 buts : Oussama Darfalou (USM Alger)

10 buts : Mustapha Djallit (JS Saoura)

9 buts : Samy Frioui (USM Blida)

6 buts : Mohamed Toumi (MC Oran), Zakaria Naïdji (Paradou AC)

5 buts : Hamza Banouh (USM El-Harrach/ES Sétif), Sid-Ali Yahia Chérif (JS Saoura), Adil Djabout (JS Kabylie).