Jeux MÃ©diterranÃ©ens-2018 : Lâ€™AlgÃ©rie espÃ¨re Ãªtre prÃ©sente avec 400 athlÃ¨tes

«Avant toute chose, je tiens à souligner l'étroite et parfaite collaboration entre le Comité olympique, que je représente en tant que chef de délégation, le MJS et les différentes fédérations sportives concernées par l'événement, pour la participation algérienne à la 18e édition des jeux Méditerranéens de Tarragone, prévus du 22 juin au 1er juillet 2018.

Lorsqu'il s'agit de l'intérêt suprême, à savoir l'Algérie et son image de marque, mais aussi du sport national, tout est mis de côté et tout le monde œuvre dans le même sens. J'ai été reçu deux fois par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali, qui m'a assuré que son département va tout mettre en œuvre pour assurer une bonne préparation et une bonne participation des athlètes algériens à ces joutes. J'aurais encore l'occasion de le revoir pour que les choses évoluent dans les meilleures conditions possibles», a d'emblée annoncé, à l'occasion d'une conférence de presse tenue au siège du COA, la chef de la délégation algérienne aux JM 2018, Hassiba Boulmerka, avant de poursuivre : «L'Algérie prendra part à ces jeux avec un nombre important d'athlètes et participera à toutes les disciplines retenues au programme des compétitions de cette édition, dont le triathlon qui est un sport nouveau en Algérie. Selon les premières listes communiquées par nos différentes fédérations sportives, le nombre avoisine les 400 athlètes. Bien évidement, il s'agit d'une première liste élargie. Il faut savoir que pour certains sports, on exige des minimas pour être qualifié. Le départ du premier contingents de la délégation algérienne s'effectuera le 19 juin. Les départs des athlètes s'effectuera par la suite en fonction de leurs programmes de compétitions respectifs, Par ailleurs, je tiens à souligner qu'un programme a été arrêté, en collaboration avec le COA, le MJS et CNAD, pour effectuer des contrôles antidopage inopinés avant le départ de la délégation algérienne en Espagne. «Concernant les prévisions par rapport aux chances de médailles algérienne, l'ancienne championne du monde et olympique du 1.500 m s'est refusé d'annoncer le moindre pronostic. «Je ne peux pas parler de cet aspect. Les fédérations sportives, qui ont la charge de préparer leurs athlètes, sont plus aptes à parler des chances de podium. Elles connaissent mieux leurs sportifs. La mission du comité olympique est définie par la charte olympique. Notre rôle est d'assurer la coordination entre les différentes fédérations sportives nationales et le comité d'organisations de l'événement en question. Nous nous chargeons de l'inscription des athlètes, de les accréditer et de leur assurer la meilleure prise en charge possible à tous les niveaux, entre autre. Cela dit, le Comité olympique est toujours prêt à aider les fédérations et les athlètes, pour ce qui est de la préparation en prévision des échéances internationales, comme cela a toujours était le cas. Pour ma part, je souhaite que les athlètes algériens récoltent le maximum de médailles. D'autant plus que l'Algérie organisera l'édition suivante des Jeux Méditerranéens. Ça sera un bon présage pour les jeux d'Oran 2018. Il ne faut pas oublier une chose, la délégation algérienne rentrera de Tarragone avec le drapeau des jeux. Le flambeau sera remis à notre pays à la fin de la cérémonie de clôture», a indiqué la présidente de la commission sports féminins au COA, qui s'est montrée nostalgique avant de clôturer cette conférence de presse. «Lorsque le COA m'a proposé cette mission, je n'ai pas pu dire non. Un brin de nostalgie m’a envahi, j'avoue. Revenir en terre Catalane où j'ai eu l'occasion d'offrir à mon pays sa première médaille d'or olympique (JO 1992 à Barcelone), sera un joie immense. Surtout que je suis très fan de la culture hispanique et que je maîtrise la langue.»

Rédha Maouche