Cyclisme, Nationale 1 messieurs (mise Ã  jour) : Valverde remporte le Tour dâ€™Abou Dhabi

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar Team) a remporté, dimanche, le Tour cycliste d'Abou Dhabi après avoir pris l'avantage, lors de la cinquième et ultime étape, sur le Colombien Miguel Angel Lopez Moreno (Astana). L'étape, avec au final l'ascension pendant dix kilomètres du Jebel Hafeet, a donné lieu, en tête de course, à une empoignade entre les deux coureurs qui se sont disputés la première place sur 4 km. Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a fini troisième de l'étape. L'un des favoris, le Néerlandais Tom Dumoulin, qui a souffert samedi d'une crevaison lors du contre-la-montre (sa spécialité), a encore eu des problèmes mécaniques, dimanche, lors de l'ascension de Jebel Hafeet. Cette montée, longue de 10,8 kilomètres (à 6,6% de pente) jusqu'à 1.025 mètres d'altitude, a tenu ses promesses, venant à bout des quatre anciens leaders de la course, l'Australien Rohan Dennis, l'Allemand Phil Bauhaus, l'Italien Elia Viviani et le Norvégien Alexander Kristoff. La première étape du Tour d'Abou Dhabi, mercredi dernier, avait été marquée par la chute et l'abandon sur blessure du Britannique Mark Cavendish, l'un des meilleurs sprinteurs du monde.



Classement de la 5e et dernière étape :



1- Alejandro Valverde (ESP/MOV) les 199 km en 4h38:47

2- Miguel Angel Lopez Moreno (COL/AST) m. t.

3- Julian Alaphilippe (FRA/QSF) à 15

4- Rafal Majka (POL/BOH) à 15

5- Wilco Kelderman (NED/SUN) à 15



Classement général :



1- Alejandro Valverde (ESP/MOV) les 687 km en 16h 00:11

2- Wilco Kelderman (NED/SUN) à 17

3- Miguel Angel Lopez Moreno (COL/AST) à 29

4- Julian Alaphilippe (FRA/QSF) à 31

5- Rafal Majka (POL/BOH) à 45.