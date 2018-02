SÃ©lection nationale des joueurs locaux : DÃ©but du stage Ã  Sidi Moussa

La sélection nationale des joueurs locaux a entamé, samedi après-midi au Centre technique de Sidi Moussa, son troisième stage depuis l'arrivée de Madjer à la barre technique des Verts. Ce regroupement se poursuivra jusqu'à demain, 28 février.

Les éléments ayant pris part aux matchs de championnat avec leurs équipes respectives, vendredi, sont arrivés samedi en début d'après-midi, alors que le reste des sélectionnés était attendu pour dimanche matin. Le sélectionneur national a convoqué 25 éléments pour ce regroupement, dont le nouveau défenseur axial de la JS Kabylie, Essaid Belkalem. Ce dernier constitue la surprise de cette liste. Sans doute, le coach national, qui, pour rappel, était présent samedi au stade 5-juillet pour suivre le derby USMA-MCA en compagnie de ses adjoints, voudrait voir à l'œuvre, de plus près, le joueur en question pour une éventuelle convocation en équipe première. Madjer et ses deux adjoints, Ighil et Menad, veulent absolument trouver des solutions en défense pour les Verts et surtout stabiliser la charnière centrale, point faible avéré de l'équipe nationale. Aussi, l'entraîneur national poursuit son programme de travail avec ces mini-stages mensuels afin de garder le contact avec le noyau des joueurs locaux, susceptibles à tout moment d'évoluer en sélection première. Le staff technique, qui, visiblement, veut faire de cette sélection A' l'antichambre de l'équipe nationale, donne ainsi la chance à tous les joueurs pour s'exprimer et montrer de quoi ils sont capables. Les choses sérieuses ont réellement débuté hier, après l'arrivée de l'ensemble des joueurs. Madjer et ses adjoints ont réuni l'ensemble des footballeurs retenus pour leur expliquer ce qu'ils attendaient d'eux, mais aussi pour les motiver et les inciter à travailler plus pour être promus en équipe première. Lors de cette première journée de travail, un seul entraînement léger a été programmé. Des séances biquotidiennes étaient prévues pour hier et aujourd’hui, mardi. Demain, un match d'application sera organisé pour la clôture de ce stage.

Il permettra à l'entraîneur national de retenir les joueurs qui lui ont «tapé à l'œil» pour les prochains regroupements de l'équipe nationale, prévus en mars. A noter que les verts disputeront deux matchs amicaux contre la Tanzanie et l'Iran, le mois prochain. La balle est ainsi dans le camps des joueurs. Lors du dernier regroupement, organisé en janvier, la sélection nationale des joueurs locaux a disposé de son homologue du Rwanda, au stade d'El Menzeh de Tunis, par le score sans appel de 4 à 1.

R. Maouche