Grand Angle : MÃ©daille dâ€™Or diplomatique

Le baisser de rideau sur les jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, qui ont permis de dégeler, un tant soit peu, le climat politique et diplomatique dans la péninsule, a laissé place à une probable ouverture vers une décrispation des relations extrêmement complexes entre Pyongyang et Washington. La main tendue du leader nord-coréen et la participation de son pays à ces jeux, qualifiées «d’opération de charme» par les analystes, se sont avérées finalement un véritable coup de maître. Après avoir proposé une réunion au sommet à son voisin du sud, subtilement déclinée d’ailleurs par Séoul, le leader nord-coréen a décidé de faire de la maxime «mieux vaut s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints» son credo. Pyongyang vient, en effet, de lancer une invitation directe à Washington la conviant à des pourparlers. Lors d'une rencontre avec le président sud-coréen, Moon Jae-in, la délégation nord-coréenne, présente à la clôture des jeux, «a convenu que les pourparlers inter-coréens et les relations du Nord avec les Etats-Unis devraient s'améliorer en même temps». Endossant le rôle d’initiateur d’égal à égal, l’attitude de Pyongyang rehausse «le génie» du maître de l’échiquier. Une stratégie qui a craquelé le bloc Washington-Séoul. A juste titre d’ailleurs, la déclaration du président Moon tranche radicalement avec les mises en garde de la Maison-blanche à propos du nucléaire nord-coréen. Ce dernier a exhorté les Etats-Unis à «abaisser leur niveau d'exigence pour des discussions» avec Pyongyang, au moment où ses conseillers s'entretenaient avec un général nord-coréen des moyens de faire retomber les tensions. Si M. Moon a tout fait pour que les jeux Olympiques soient ceux «de la Paix» sur la péninsule, Kim Jong-Un a, quant à lui, décroché sans partage la médaille d’or diplomatique, couvrant ainsi largement le flop de ses athlètes.

M. T.