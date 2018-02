Iran - Occident : Le divorce ?

Entre l’Iran et l’Occident, les Etats-Unis particulièrement, la relation bat de l’aile. La remise en cause de l’accord sur le nucléaire iranien par Washington a carrément plombé l’espoir de toute normalisation. Dans un récent réquisitoire, le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei a donné un signal fort en faveur du développement des liens avec l'Est, signe de l'impatience de l'Iran face au manque de progrès dans ses relations avec l'Occident. En 1979, l'un des slogans les plus populaires de la révolution était «Ni Ouest Ni Est, République islamique», marquant la volonté du nouveau pouvoir de ne favoriser aucune des grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire les États-Unis ou l'Union soviétique. Près de quarante ans plus tard, le numéro un iranien a déclaré, il y a quelque jours, qu'«en matière de politique étrangère, préférer l'Orient à l'Occident (...) est une de nos priorités». Les analystes estiment que ces propos ne changent pas le principe de base de l'Iran rejetant l'influence des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Cela suggère toutefois que la dernière tentative de détente avec Washington —grâce à l'accord sur le nucléaire — s'est essoufflée. Cet accord a été conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances du groupe 5+1. L'ayatollah Khamenei avait souligné à plusieurs reprises que l'accord de 2015 était un test pour voir si des négociations avec l'Occident pouvaient donner des résultats positifs. «Les dirigeants iraniens estiment que les Etats-Unis agissent de mauvaise foi (...). La déclaration de Khamenei est un feu vert à la concentration des efforts diplomatiques dans les relations avec la Chine et la Russie», affirment des analystes. Les déclarations de M. Khamenei vont de pair avec les menaces du président américain Donald Trump de sortir de l'accord nucléaire et de réimposer des sanctions à l'Iran s'il n'accepte pas de limiter son programme balistique et ses «activités déstabilisantes» au Moyen-Orient. Même avant Trump, l'Iran avait déjà le sentiment que Washington ne respectait pas ses engagements, en particulier à cause des sanctions non liées au nucléaire qui entravent, selon Téhéran, ses relations bancaires avec le reste du monde et les investissements étrangers. Pour soutenir leur position, les responsables iraniens soulignent que l'accord nucléaire insiste sur le fait que les États-Unis doivent «s'abstenir de toute politique qui affecte directement ou de manière défavorable la normalisation des relations commerciales et économiques de l'Iran» avec le reste du monde. La déclaration de M. Khamenei souligne simplement que les relations avec les pays de l'Est et asiatiques sont beaucoup plus fortes aujourd'hui, en particulier depuis le rapprochement à travers le conflit syrien de l'Iran et la Russie, alliés indéfectibles de Damas.

M. T.