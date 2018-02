Syrie : Entre trÃªve et bombardement

Au moins 25 civils, dont sept enfants, ont été tués dans des frappes aériennes de la coalition internationale visant le dernier réduit du groupe Daesh, dans l'est de la Syrie. Les civils ont péri dans les frappes qui ont visé, tout au long de la journée de dimanche, le village d'Al Chaafah et ses environs désertiques, dans la dernière poche de l’«EI» dans la province de Deir Ezzor.

Dans la Ghouta orientale, au moins 10 civils ont été tués hier dans de nouveaux raids aériens et des tirs de roquettes de l’armée régulière. Ces frappes interviennent alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi une résolution réclamant une trêve sans délai dans toute la Syrie, pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire mais aussi l'évacuation des blessés graves. Le chef de l'ONU a d’ailleurs exigé, hier, que la trêve de 30 jours soit « immédiatement appliquée ». « Je me félicite de l'adoption » de la résolution adoptée samedi à l'unanimité par le Conseil de sécurité mais « j'attends que cette résolution soit immédiatement appliquée (...) pour que l'aide et les services humanitaires puissent être fournis immédiatement, pour évacuer ceux qui sont gravement malades et les blessés, pour que l'on puisse alléger les souffrances du peuple syrien », a déclaré, à Genève, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant le Conseil des droits de l'homme. « Les efforts de lutte contre le terrorisme n'ont jamais la primauté », a-t-il estimé, alors que l'Iran, grand allié du régime syrien, a affirmé dimanche que l'offensive contre des groupes « terroristes » allait se poursuivre dans la Ghouta, fief rebelle assiégé. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a jugé qu'il fallait « rester prudent » sur la situation en Syrie « car les raids aériens se poursuivent ». Il a ensuite accusé les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU d'être « responsables de la poursuite de tant de souffrances », à travers l'utilisation du droit de veto. La représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s’est faite également l’écho de l’appel du SG de l’Onu en demandant l'application immédiate de la trêve. « Cette trêve doit être immédiatement mise en œuvre », a soutenu Mme Mogherini au début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE. La résolution était une « première étape » nécessaire et encourageante, mais « la situation sur le terrain se détériore de façon dramatique, en particulier du point de vue humanitaire », a-t-elle souligné.

Malgré ces raids, « les bombardements ont baissé d'intensité par rapport au pic de violence de la semaine dernière », soulignent certaines sources militaires.

Le capharnaüm

Profitant de l’inextricable capharnaüm qui prévaut dans la Ghouta orientale, cinq groupes terroristes se sont unis pour créer un centre de commandement unique. L’information a filtré du ministère de la Défense russe et rapportée par le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Les cinq groupes en question englobent, entre autres, Jaysh al-Islam et Ahrar al-Cham. Ces formations armées « illégales » ont pris en otage toute la région coupant ainsi le couloir humanitaire qui vient de Damas. Le ministre russe confirme aussi que « malgré les déclarations faites par Jaysh al-Islam sur la réconciliation en Syrie, des tirs de mortier visant la capitale syrienne Damas proviennent toujours du territoire contrôlé par ce groupe ». Pas moins de 31 obus ont effectivement été tirés contre les quartiers résidentiels de Damas blessant 13 civils et un soldat de l'armée syrienne.

Les positions des troupes gouvernementales syriennes dans plusieurs secteurs de la ligne de contact ont été attaquées dimanche matin aux véhicules piégés près des localités de Hazrama et d'al-Nachabiya. Samedi soir, les militaires syriens ont déjoué un attentat à la voiture piégée près de Qaboun, une banlieue de Damas. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté, le 24 février, à l'unanimité une résolution instaurant un cessez-le-feu humanitaire d'au moins 30 jours en Syrie. « Cette mesure, souligne le document, créera les conditions pour une livraison immédiate de l'aide humanitaire à la population ainsi que pour l'évacuation des personnes gravement malades et blessées. Mais des groupes armés continuent de pilonner le centre et les banlieues de Damas. Cette situation, vue de l’angle obtus des médias occidentaux, est tout autre. Au fil des dépêches et des déclarations, les armées russe et syrienne sont mises à l’index et traitées de tous les noms d’oiseaux. Bien sûr le retour de la paix en Syrie n’arrangera pas les affaires de certains.

