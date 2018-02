RÃ©union annuelle de lâ€™ASBU, M. KaouaneÂ : Â«Â un rÃ´le stratÃ©gique Â»

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a présidé, hier, au Sheraton Club-des-Pins à Alger, la cérémonie de clôture des travaux de la 10e réunion des coordinateurs radios et télévisions arabes qui ont débuté, mercredi dernier, au sein du même établissement hôtelier.

Intervenant à l’occasion, à travers une allocution lue devant les représentants des médias arabes et quelques invités d’honneurs africains, le ministre de la Communication, après avoir souhaité la bienvenue à toutes les délégations présentes, a mis en exergue l’importance de ces réunions pour la pérennité du centre d’échanges des informations entre les pays arabes, sachant que ce genre de rencontres, dira le ministre, «contribuent à promouvoir et à optimiser vos performances professionnelles en quantité et en qualité, de même que les bilans de vos réunions demeurent un paramètre pour déterminer le niveau d’adaptation de l’ASBU avec les exigences que requièrent les échanges de programmes». S’arrêtant sur l’important chemin parcouru par l’ASBU, dont il dira qu’il est devenu «un pivot dans la stratégie de communication arabe», M. Kaouane a rappelé «le niveau des compétences humaines et des capacités matérielles et techniques dont jouit le centre, ce qui lui permet davantage de promouvoir ses performances médiatiques et de communication dans l’ensemble du monde arabe».Les transformations technologiques que le monde a connues dans le domaine médiatique ont occasionné, poursuivra le ministre, «un changement radical dans la relation des individus à la technologie, les mettant au cœur d’un nouveau système médiatique qui en fait des partenaires et des acteurs qui choisissent les infos multimédia, à travers le média qu’ils désirent, après avoir été un simple récepteur de la matière informationnelle».

Le ministre n’a pas manqué d’aborder la question de la numérisation dont il a précisé, par ailleurs, qu’elle a renforcé le besoin des sociétés à adopter l’économie de la connaissance, et qu’elle a remis en question les paramètres d’hégémonie réelle des nations, de même qu’elle est associée, ajoutera-t-il, au développement de l’enseignement, à la production culturelle, et à l’efficacité du rôle des médias et des moyens de communication». Enfin, le ministre rappellera la nécessité d’investir un rôle important dans ce cadre propice, à savoir celui de «soutenir un rapprochement interarabe dans le domaine médiatique et des services de communication audiovisuelle qu’il faut employer à la bonne diffusion de l’information et à une bonne compréhension des problèmes posés, en promouvant la langue du pardon et du dialogue et en contrecarrant les programmes destructeurs qui menacent nos sociétés.»



Les préparatifs pour la mise en place de l’ARPE se poursuivent



M. Kaouane a affirmé que les préparatifs pour la mise en place de l’Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE) se poursuivaient, soulignant que le plus important est d’oeuvrer à faire de cette Autorité, une instance efficace. Les préparatifs pour la mise en place de l’ARPE «se poursuivent», a indiqué M. Kaouane en réponse à une question sur le taux d’avancement du projet de mise en place de l’Autorité. «Le temps n’est pas le plus important pour nous. Ce qui nous importent c’est de faire de cette Autorité, une instance efficace», a assuré le ministre.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’était engagé, rappelle-t-on, à mettre en place l’ARPE en instruisant le Gouvernement dans son message à l’occasion de la Journée nationale de la Presse (22 octobre) d’accélérer la mise en place de l’Autorité de régulation de la presse écrite et son activation. Partant de l’intérêt accordé à la préservation et à la consolidation des acquis de l’Algérie dans le secteur de l’Information, je réitère mon appel au gouvernement pour accélérer la mise en place de l’Autorité de régulation de la presse écrite et son activation, avait affirmé le Chef de l’Etat.



Vers un regroupement professionnel de l’audiovisuel dans le monde arabe



M. Kaouane a plaidé pour un regroupement des professionnels de l’audiovisuel dans le monde arabe pour être au diapason de la révolution numérique et pour davantage de rapprochement en vue de faire face aux programmes subversifs qui menacent leurs sociétés.

M. Kaouane a mis en avant l’impératif pour les professionnels de l’audiovisuel de s’investir dans un regroupement qui leur permet de s’adapter à la révolution numérique et à la fulgurante évolution technologique en matière de moyens d’information et de communication ainsi que dans les concepts et la relation du consommateur aux sources d’information.

Evoquant les mutations induites par cette évolution qui a entraîné un changement radical dans la relation de l’individu à la technologie, le ministre a indiqué que l’individu est désormais au cœur du nouveau système médiatique, en tant que partenaire et acteur, qui choisit les programmes audiovisuels qu’il souhaitent sur le support qu’il veut, alors qu’il était auparavant un simple consommateur récepteur. «Le numérique a renforcé le besoin des sociétés en termes d’économie du savoir et a imposé la reconsidération des critères de la réelle domination des nations, désormais liés au développement de l’enseignement, à la production de la culture et à l’efficacité du rôle de l’information et des moyens de communication», a expliqué M. Kaouane.

Pour le ministre, les professionnels de ce secteur doivent jouer leur rôle dans le soutien du rapprochement interarabe dans le domaine de l’information et des services audiovisuels pour les mettre au service d’une diffusion optimale de l’information et une appréhension juste des problèmes posés à travers «la promotion de la langue du dialogue et de la tolérance et la lutte contre les menaces qui planent sur nos sociétés du fait de programmes subversifs». Il a mis en avant cependant le caractère sensible que revêt leur position professionnelle et le rôle qui leur incombe pour être au service des question décisives de la Nation.

S’adressant aux professionnels du secteur, M. Kaouane leur a rappelé «la grande responsabilité» qui leur incombe dans la recherche de l’information exacte et sa diffusion en temps opportun à travers l’ensemble du monde arabe. Par ailleurs, il a souligné l’importance de ce genre de réunions pour le Centre arabe d’échange d’informations et de programmes en ce qu’elles favorisent l’amélioration du rendement professionnel et permettent d’évaluer le niveau d’adaptation du centre aux exigences en matière d’échange de programmes, a-t-il dit. Le premier responsable du secteur a mis en avant l’importance de ce centre qui est, a-t-il dit, «au cœur de la stratégie arabe de communication», rappelant qu’«il dispose de compétences et de moyens matériels et techniques lui permettant d’assumer pleinement son rôle dans le monde arabe».

Treize Radios et treize Télévisions représentant plusieurs pays, dont l’Egypte, l’Irak, le Qatar, la Tunisie, les Comores et Djibouti, participent aux travaux de la Réunion annuelle des coordonnateurs des Radios et Télévisions arabes (ASBU) abrités par l’Algérie. En application des recommandations de la commission permanente de la radio relevant de l’ASBU, le Centre arabe d’échange d’informations et de programmes, entend cette année, trouver une nouvelle formule pour passer à la libre circulation de l’information (Free Flow) pour une diffusion en temps réel. Créé en 1980 et inauguré en 1987 à Alger, le Centre arabe d’échange d’informations et de programmes vise à «promouvoir l’information dans les télévisions arabes par l’échange d’informations entre les instances membres et l’établissement des bases et des règles de cet échange».

R.N. et APS