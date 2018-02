Irrigation de 2 millions dâ€™hectares : Objectif atteint en 2019

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a déclaré hier à Médéa que l’objectif des deux millions d’hectares de superficies irriguées sera atteint en 2019.

M. Bouazghi, qui était accompagné du ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a indiqué, à l’ouverture d’une rencontre nationale sur la mise en œuvre du programme national d’extension des superficies irriguées, qu’il œuvrait à «consolider le système d’irrigation national» à travers la mise en place de toutes les dispositions nécessaires en matière d’équipements (barrages…) et procédés d’accompagnement.

La généralisation des systèmes économes en eau, notamment les techniques du goutte-à-goutte figurent parmi «les mesures adoptées pour rentabiliser les efforts déployés et développer le domaine de l’irrigation à l’échelle nationale», a fait savoir le ministre mettant l’accent sur l’importance de rationaliser l’utilisation de l’eau au double plan économique et environnemental.

L’utilisation de techniques d’irrigation économe permettra d’épargner quelque 2 milliards de m3 d’eau, a-t-on encore noté, attestant que ce volume peut irriguer de 200.000 à 300.000 hectares jusqu’en 2020. L’élargissement de la surface agricole irriguée contribuera, a estimé M. Bouazghi, à l’amélioration de la production et la productivité avec l’objectif de consolider la sécurité alimentaire. Le ministre de l’Agriculture a expliqué que le soutien à l’irrigation agricole se poursuit en dépit de la conjoncture financière actuelle. De son côté, M. Necib, a indiqué que grâce à l’application «rigoureuse» du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, relative à l’élargissement des périmètres irrigués, une nette amélioration a été enregistrée dans ce domaine. L’agriculture bénéficie de 70% de la ressource hydrique : l’équivalant de 7 milliards de m3. Ceci a permis d’irriguer 1.301.231 hectares en 2017 avec une augmentation significative des superficies équipées en systèmes économiseurs d’eau (aspersion et goutte-à-goutte) sur 679.174 hectares durant la même période contre 40% en 2000, soit 1,8 m3 pour 350.000 hectares.

M. Necib a mis en exergue le fait que «les efforts se poursuivent par la réalisation de plus de barrages, la valorisation des eaux usées épurées et la généralisation des équipements d’irrigation économiseurs d’eau».

Malgré ces résultats «beaucoup reste à faire», précise-t-il relevant qu’il est nécessaire «de réduire l’utilisation individuelle des puits estimée à 80%, la densification de l’utilisation des eaux usées épurées dont l’utilisation est de 15% ainsi que le développement du système d’irrigation goutte à goutte évalué à 40%. Les périmètres irrigués sont une aubaine pour booster la production nationale afin d’atteindre la sécurité alimentaire mais aussi une opportunité pour la création d’emploi.

Kafia Ait Allouache