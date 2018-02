Khenchela : Ouverture dâ€™une clinique vÃ©tÃ©rinaire

Une clinique vétérinaire et un laboratoire d’analyses ont été ouverts à El Hamma (Khenchela) au sein de la maison de l’Agriculteur relevant de la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA) afin d’assurer des services en santé animale. L’inauguration de ces deux structures a été présidée par le directeur général de la CNMA, Chérif Benhabylès, et le wali de Khenchela, Kamel Nouicer, en marge d’une journée régionale sur l’élevage de vaches laitières tenue en présence d’éleveurs, agriculteurs et directeurs des services agricoles des wilayas de Khenchela, Tébessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Batna.

L’accompagnement, la formation et la sensibilisation des agriculteurs affiliés à la CRMA sont les missions de ces structures ouvertes au sein de la maison de l’Agriculteur qui est la première du genre à l’échelle nationale, a assuré le directeur central chargé de la formation à la CNMA, Abdenacer Aït Oumalou. Des staffs spécialisés ont été recrutés pour encadrer ces structures et assurer des services en santé animale au sein de la maison de l’Agriculteur ou en se déplaçant vers les sites d’élevage des agriculteurs, selon le même responsable qui a rappelé que la maison de l’Agriculteur d’El Hamma a été ouverte le 3 mai 2016.

La journée technique régionale a donné lieu à la présentation de communications sur l’activité d’élevage et l’assurance par des experts d’instituts et entreprises spécialisés. (APS)