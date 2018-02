Environnement : Des investissements de plus de 2 milliards de dollars mobilisÃ©s depuis 2001

La Conférence nationale de présentation de la stratégie nationale de gestion intégrée et de valorisation des déchets à l’horizon 2035 (SNGID 2035), qui s’est tenue, hier au Centre international des conférences, a été présidée par Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables.

Dans son allocution d’ouverture, la ministre a affirmé, en présence d’un grand nombre de cadres de plusieurs départements ministériels, que «la SNGID 2035 vise globalement la réduction des déchets à la source, le développement de l’économie circulaire et de l’économie verte, et l’accompagnement de la transition par la mise en place de plans nationaux de mise en œuvre et des outils de suivi et d’évaluation efficaces».

Elle ajoutera que la même stratégie vise l’atteinte des cinq objectifs principaux à savoir «la réduction de la production des déchets ménagers, la mise en place progressive des mécanismes de tri sélectif en commençant par les grandes villes dans un premier temps, la poursuite de l’effort de l’élimination des décharges sauvages, l’application du principe pollueur-payeur et enfin la mise en place de mécanismes stimulant le développement du partenariat public-privé (PPP) afin de créer 40.000 emplois directs et plus de 200.000 emplois indirects.»

La ministre a affirmé, à l’occasion, que son département a placé au premier rang de ses priorités la mise en place d’une stratégie claire, et a réalisé en collaboration avec l’Union européenne, une étude nationale globale et un plan d’action pour la gestion intégrée et la valorisation des déchets à l’horizon 2035 et ce, en application des orientations du Président de la République et à la stratégie du gouvernement relative à la nécessité d’exploiter toutes les voies contribuant au développement économique hors hydrocarbures.

Elle soulignera que l’Etat a fourni de grands efforts en matière de protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie du citoyen, des efforts traduits, 15 ans durant, par «l’investissement d’un montant de deux milliards de dollars, couvrant la réalisation de 1.200 projets, ayant permis ainsi de concrétiser, dans une très large mesure, le programme national d’actions pour l’environnement et le développement durable (PNAEDD).»



L’ancienne décharge d’Oued Smar, reconvertie en jardin urbain, inaugurée en avril prochain



Mme Zerouati mettra en avant quelques chiffres de son secteur en indiquant que la politique gouvernementale a permis l’éradication de plus de 2.000 décharges sauvages, à l’échelle nationale, dont celle d’Oued Smar reconvertie en jardin urbain qui sera inauguré en avril prochain, la réalisation de 177 centres d’enfouissement technique des déchets ménagers et assimilés et 38 autres pour les déchets inertes, la création de 47 EPIC et de 16 centres de tri des déchets ménagers ainsi que 5 déchetteries.

Selon elle, tout cet investissement a été consenti pour prendre en charge «13 millions de tonnes de déchets ménagers/an dont plus de 7 millions de tonnes sont valorisables, ce qui constitue un gisement appréciable pour l’investissement».

D’autre part, la première responsable du secteur de l’environnement indiquera que la quantité de déchets spéciaux stockée jusqu’à 2016 est estimée à «3,2 millions de tonnes alors que la quantité produite annuellement et pouvant être valorisée est de 330.000 tonnes, notamment celle concernant les huiles usées, les batteries et pneus usagers ainsi que les déchets d’équipement électroménagers et électroniques.»

54 millions d’euros pour le programme d’appui à la politique sectorielle de l’environnement en Algérie



Pour sa part la représentante de la chef de la délégation de l’Union européenne a annoncé que le budget alloué au programme d’appui à la politique sectorielle de l’environnement en Algérie (PAPSE) est de 54 millions d’euros, dont 20 millions d’euros financés par l’Etat algérien. Ce même programme d’appui a contribué à la production de l’étude Stratégie nationale de gestion intégrée et de valorisation des déchets à l’horizon 2035, sujet de débat de la conférence d’hier, mais aussi à la mécanisation de la collecte dans moins de 40% des municipalités de la zone algéroise, le tri de 70% des déchets arrivant dans 3 CET dont 20% sont vendus ou valorisés et l’éradication de 10 décharges sauvages et mise en place d’un système de veille.

La nouvelle stratégie de l’Algérie ne pourra aboutir et constituer l’un des piliers de la croissance économique du pays que «si elle sera capable d’intégrer les différentes questions de base du secteur de la gestion des déchets et l’implication du grand public ainsi que l’éducation des enfants», dira la représente du chef de la délégation européenne. L’étude sur la SNGID 2035 a été présentée par Arif Sherif, chef d’équipe du bureau GIZ-EY chargée par les pouvoirs publics de la mise en place de ladite étude à travers laquelle il mettra en relief «l’Etat des lieux de la gestion des déchets en Algérie».

Le conférencier expliquera que l’orientation de la stratégie devrait être en harmonie avec les principes du nouveau modèle économique de l’Etat algérien mais aussi avec les objectifs du développement durable.

Il affirmera que l’Algérie est l’un des pays qui possède un arsenal juridique les plus actifs du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, en matière de législation de la gestion des déchets. Selon la même étude le ministère de l’Environnement a réussi à se positionner en tant qu’organisme compétent dans le domaine de la gestion des déchets tout en soulignant que le rôle des ministères de l’Intérieur, du l’Environnement et des Finances est prépondérant tandis que le rôle du secteur privé et du système bancaire reste toutefois absent. Le responsable indiquera également que 1.258 schémas directeurs des déchets municipaux ont été élaborés sur 1.541 communes dont 522 mis en œuvre alors que 2.900 opérateurs ont été inscrits auprès du Centre national du registre du commerce.

Mohamed Mendaci