Projet gazier de Timimoun : Pas encore rÃ©ceptionnÃ© dÃ©finitivement

Selon la direction de la compagnie Sonatrach, le projet gazier du groupement Timimoun GTIM, à Hassi Barouda (250 km au nord d’Adrar), n’est pas réceptionné définitivement.

En effet, dans une déclaration à El Moudjahid, notre source tiendra à préciser que le projet en question est actuellement objet de tests et d’examens, en vue de s’assurer de la fiabilité de l’installation. Ce qui n’équivaut nullement à une réception totale de ce projet, qui est tout juste en phase d’évaluation de sa production, laquelle phase, que l’on distingue en termes de «commissioning» dans le jargon énergétique. En d’autres termes, ce n’est qu’une réception provisoire de ce projet , objet d’un contrat signé, rappelle-t-on, mi-décembre denier, entre Sonatrach, la compagnie française Total et la société espagnole Cepsa. Ce n’est qu’au terme de cette phase, qu’il sera procédé à la réception définitive de ce projet, soit le démarrage effectif de sa phase de production, estimé, selon les termes du contrat, à 5 millions de m3/jour de gaz et de 466 barils/jour de condensats, à partir de plusieurs puits. Rien que pour le gaz, on en compte 37 qui seront reliés à des installations de collecte et de traitement, et raccordés au gazoduc reliant les gisements du Sud-Ouest algérien à Hassi R’mel (GR5). Le projet est opéré conjointement par Sonatrach (51%), Total (37, 75%) et Cepsa (11,25%). Outre ce réseau de traitement et de collecte, il est prévu, dans le cadre de ce même projet, la réalisation d’une base de vie, d’une autre base d’entretien et de maintenance, en sus de la construction d’un gazoduc destiné à l’exportation.

Le contrat, signé à Alger entre Sonatrach et ses partenaires Total et Cespa, définit, à travers son contenu, le cadre applicable au développement du projet gazier de Timimoune, situé dans le Sud-Ouest algérien. «La production de ce champ gazier, dont la mise en production est prévue au printemps 2018, devrait atteindre environ 5 millions de mètres cubes de gaz par jour en plateau», avait alors précisé Sonatrach, dans un communiqué de presse. Les partenaires du projet ont également signé l’accord de commercialisation du gaz, a-t-on ajouté. «Ces signatures marquent une étape majeure dans la réalisation du projet et le renforcement du partenariat historique entre Sonatrach, Total et Cepsa», a-t-on appuyé. Dans le même communiqué, il est également rappelé que «le développement du champ gazier de Timimoune s’est poursuivi avec les opérations de forage et les travaux liés à la construction de l’usine». Notre source de la direction de Sonatrach a tenu a mettre en exergue que l’inauguration de ce projet se fera, notamment en présence du PDG de la compagnie, M. Abdelmoumen Ould-Kaddour.

K. Aoudia