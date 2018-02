Renault Trucks AlgÃ©rie : Un nouveau distributeur Ã  SÃ©tif

Renault Trucks (RT) a inauguré récemment le siège d’un nouveau distributeur à Sétif, en présence de MM. Philippe Monnoyeur, président exécutif de Bergerat Monnoyeur, et le DG de BMA, Christophe Richard. Un communiqué de RT a indiqué que ce distributeur constitue une nouvelle étape dans sa présence croissante en Algérie.

Il permet à l’entreprise de renforcer son réseau. RT compte ouvrir prochainement un distributeur à Constantine.

La réalisation de ces représentations est un sigle de la volonté du groupe, pour renforcer son investissement et contribuer au développement de l’économie.

Ce nouveau distributeur est situé au niveau de la zone industrielle et s’étale sur 15.000 m2, avec 2 parkings, une station de lavage, un atelier SAV de plus de 400 m2 et un magasin de pièces de rechange. Les points de distribution de Renault Trucks sont chargés d’assurer la garantie contractuelle et le service après-vente.

L’entreprise comprend une douzaine de distributeurs à Annaba, Béjaïa, El-Kseur, Tadjenanet, Bordj Bou-Arréridj et Sétif. Renault Trucks est présente également à Alger, Blida, Oran, Chlef et Hassi Messaoud.

