57e anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du KoweÃ¯t : Le chef de lâ€™Ã©tat fÃ©licite lâ€™Ã©mir de lâ€™Ã©tat et le Prince hÃ©ritier

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux à l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jabir Al-Sabah, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé son souci d'œuvrer au développement des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines. «Il m'est agréable, au moment où le peuple koweïtien frère célèbre le 57e anniversaire de l'indépendance de son pays, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bonheur et d'assurer au peuple koweïtien frère, sous votre conduite éclairée, progrès et bien-être», a affirmé le chef de l'Etat dans son message. «Je saisis cette occasion pour mettre en avant les réalisations importantes accomplies par l'Etat du Koweït dans tous les domaines, saluant sa place importance au double plan régional et international à la faveur de votre politique judicieuse et vos plans pertinents pour l'édification d'un Etat fort et prospère», a souligné le Président Bouteflika. «Tout en se félicitant des liens de fraternité profonds et des relations de coopération qui lient les deux pays, je vous réitère mon souci de développer ces relations dans les différents domaines, de manière à répondre aux aspirations de nos deux peuples frères à davantage de progrès et de prospérité», a ajouté le chef de l'Etat.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au Prince héritier de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il s'est félicité de la qualité des relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays. «Il me plaît, au moment où le peuple koweïtien frère célèbre le 57e anniversaire de l'indépendance de son pays, d'adresser à Votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs, de santé et de prospérité et davantage de progrès au peuple koweïtien frère sous votre direction éclairée», a affirmé le chef de l'Etat dans son message. Et d’ajouter: «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer le niveau exceptionnel des liens de fraternité et des relations de coopération qui lient nos deux pays frères et vous réitérer notre souci d'œuvrer, de concert avec mon frère et ami Son Excellence Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jabir Al-Sabah, Emir de l'Etat du Koweït, au renforcement des relations bilatérales au mieux des intérêts des deux pays et de manière à répondre aux aspirations de nos deux peuples frères à davantage de progrès et de prospérité», a conclu le Président Bouteflika. (APS)