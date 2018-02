Batna : Un terroriste arrÃªtÃ©

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 24 février 2018 à Batna (5e RM), le terroriste I. Hanafi dit Abou Abdallah, et a découvert dans son domicile un atelier de préparation d'explosifs contenant des quantités de produits explosifs, des outils de détonation ainsi qu'un micro-ordinateur, une paire de jumelles, une boussole, des moyens de communication et d'autres objets», précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont appréhendé à Tamanrasset (6e RM), 5 contrebandiers et saisi 200 litres de carburant, un téléphone satellitaire et divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté deux 2 narcotrafiquants et saisi 15,8 kilogrammes de kif traité et 416 unités de différentes boissons à Oran et Mascara (2e RM)». D'autre part, des Garde-côtes «ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 6 personnes à bord d'une embarcation artisanale à Ghazaouet (2e RM), tandis que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Béchar».



Saisie de 34 kg de kif traité à Sidi Bel-Abbès



Les services de la gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès ont procédé à la saisie de 34 kg de kif traité, a-t-on appris, hier, de ce corps de sécurité. Cette quantité de drogue a été saisie la semaine dernière à la suite d’un barrage de la Gendarmerie dressé sur l’autoroute Est-Ouest, ayant permis d’arrêter huit personnes et de saisir trois véhicules utilisés dans le transport de la drogue. Les mis en cause ont été présentés devant la justice et placés sous mandat de dépôt, a-t-on précisé de même source. L’enquête suit son cours pour démasquer les autres membres de ce réseau criminel activant dans plusieurs wilayas. (APS)