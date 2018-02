M. Messahel reÃ§oit les nouveaux ambassadeurs de Gambie et du Japon

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu, dimanche au siège du ministère des Affaires étrangères, Habib Tamasa Baba Jarra, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Gambie auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La Gambie qui, jusqu'ici, couvrait l'Algérie à partir de Dakar, vient d'ouvrir une ambassade à Alger, souligne la même source.



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a aussi reçu Kazuya Ogawa, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du MAE. (APS)