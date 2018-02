DÃ©cÃ¨s de lâ€™historien Mohamed Seghir Ghanem

L’historien et chercheur algérien Mohamed- Seghir Ghanem est décédé la nuit de samedi à dimanche au centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis de Constantine à l’âge de 80 ans, a appris l’APS auprès de ses proches à Biskra. Grande figure de la recherche historique en Algérie, le défunt avait enseigné pendant près de 40 ans aux universités de Constantine et d’Alger, formant des centaines d’étudiants et chercheurs. Né à Djemora (wilaya de Biskra) en 1937, Mohamed-Seghir Ghanem avait publié une vingtaine d’ouvrages sur l’histoire ancienne et l’archéologie d’Algérie, notamment de la région de l’Est, dont "Makalat et A’raa fi Tarikh Al Djazair" (Articles et opinions sur l’Histoire de l’Algérie), "Al Maalim Al Hadaria Fi Al Chark Al Djazairi’’ (Les monuments civilisationnels dans l’Est algérien, période préhistoire) et "Al Taouassoue Al Finiki fi Gharb Al Moutawassit’’ (L’expansionnisme phénicien à l’Ouest de la Méditerranée).

Le défunt sera inhumé à sa ville natale dans la wilaya de Biskra, ont indiqué ses proches. (APS)