Dans la lucarne : Quand les arbitres sont agressÃ©s

Nos championnats sportifs lors de la présente saison arrivent pratiquement à leur terme. On peut même dire qu’on est à un tournant décisif, puisque chaque point perdu aura son pesant d’or. C’est même une certitude acceptée par tous. C’est pour cette raison que nos clubs, dans les différents paliers, veulent qu’ils soient aidés par les arbitres pour avoir gain de cause. Tout le monde a une idée sur le niveau de nos clubs. La plupart d’entre eux n’ont rien fait durant toute la saison. On peut même avancer qu’ils sont «faibles». Ce qui explique leur position actuelle. Voilà que les observateurs sont en train de vivre des «miracles», puisque ces équipes, pratiquement condamnés au purgatoire, renouent avec le succès. Ce qui ne fait qu’étonner les uns et les autres. Les penaltys sont généralement la clé de la réussite ou de la «métamorphose». Cette nouvelle réalité a fait dire à certains «qu’il faudra demander à l’International Board de supprimer les penaltys de ses lois». Ce qui va enlever la possibilité aux «médiocres» de gagner suite à des simulations flagrantes. C’est-à-dire que des clubs peuvent gagner alors qu’ils ne l’ont pas mérité réellement sur le terrain. C’est-à-dire que l’arbitre peut fausser un résultat en étant favorable à une équipe contre une autre. D’ailleurs, la FIFA qui demande de nos jours d’utiliser dans les grandes compétitions en attendant de la généraliser, à travers toute la planète, la vidéosurveillance afin de minimiser au maximum les effets des erreurs d’arbitrage. Il faut admettre que des «bagarres», des heurts entre supporters, joueurs et même policiers sont un peu le résultat de fautes d’arbitrage que tout le monde aura vu. Cela n’est pas bien pour tout le monde. Dernièrement, dans le championnat amateur, groupe centre, il y eut des escarmouches lors du match NCMagra-RCArba. L’arbitre de cette rencontre a été tout simplement agressé. Là, personne ne peut accepter ou justifier le comportement du joueur de l’Arba, Lyès Boukria, qui a attenté à l’intégrité physique de l’arbitre. Toutefois, ce genre de cas montre que nos rencontres de football, dans la plupart des différents paliers, ne se déroulent pas dans de très bonnes conditions. Car tout le monde est obnubilé par l’accession ou le purgatoire. Comme on le sait, le RCArba, une équipe qui était en Ligue2, il n’y a pas longtemps, veut revenir au plus vite parmi l’élite. Là, il faut dire que la concurrence est on ne peut plus âpre et difficile du fait que les prétendants sont assez nombreux. D’où les frictions qui peuvent naître, ça et là. Il est clair qu’on assiste, ces derniers temps, a beaucoup de dépassements, eu égard à la pression dont certaines équipes sont exposées. Les joueurs aussi sont victimes de cette situation qui est loin d’être normale, puisque tout le monde veut accéder et tout le monde ne veut pas descendre au palier inférieur comme s’il s’agissait d’une fatalité irréversible. On peut rétrograder et revenir encore plus fort qu’on ne l’a été auparavant. Il est vrai que tout « agression » contre un arbitre doit être sévèrement sanctionnée. Et Boukria de l’Arbaa l’a vérifié à ses dépens, puisqu’il a écopé de la part de la commission de discipline de la Ligue nationale de football amateur d’une sanction d’une année ferme. Par conséquent, il est lourdement sanctionné, lui qui est connu par sa gentillesse et surtout sa sportivité. On peut «péter un câble» à tout moment. Il laisse ainsi un grand vide au sein de son équipe qui aspire à jouer les premiers rôles. Ceci dit et quels que soient les motifs invoqués, la sportivité doit être de mise et l’arbitre ne doit pas être agressé. C’est une question d’éthique sportive. S’il s’avère qu’il a fauté, il est sujet lui aussi à des sanctions. C’est de cette façon qu’on peut assurer un déroulement normal et juste de nos compétitions sportives sans léser personne.

Hamid Gharbi