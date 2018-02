La Radieuse rend visite et honore Saoudi Hocine (ESS)

Après s’en être sorti de l’hôpital dont fut victime l’ex-star du football sétifien, Hocine Saoudi, reçu la visite de la délégation de l’association Radieuse, en son domicile. Pour ceux qui ne l’ont pas vu évoluer, Saoudi était l’un de ceux qui ont construit la célébrité de l’Entente de Sétif dans les années 70 et 80. Chafi Kada, au nom des adhérents et des sympathisants de l’association Radieuse, avait tenu à rendre visite à cette personnalité sportive. Il était accompagné de Adjissa Nacer, Kouici Mustapha, Khelfa, Kaci-Saïd, Chaïb, Serrar, Benchiha, Hadj Adlane, Drioueche et le président de l’ASP- ESS, Azzedine Aarab. Au cours de cette sympathique cérémonie, il fut remis à Saoudi Hocine un diplôme d’honneur et la médaille du mérite, au vu de sa riche et belle carrière sous les couleurs de l’ESS. Comme il lui a été promis la prochaine visite du wali de Sétif, Maaskri Nacer, qui lui remettra une aide financière.