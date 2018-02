Entretien, Si Tahar ChÃ©rif El-Ouazzani, entraÃ®neur de lâ€™USMBAÂ :Â  Â« Impossible de jouer au foot dans ces conditions Â»

Votre réaction après la défaite face à la JSK ?

Certes, perdre un match, ne peut jamais nous réjouir. Toutefois, c’est la façon dont nous avons concédé cette défaite qui me met hors de moi et que je trouve inacceptable.



C’est-à-dire ?

Je suis dégoûté de voir qu’en 2018, on fasse appel encore à certains procédés pour gagner un match. Sinon, comment expliquer le penalty imaginaire sifflé par l’arbitre Bouslimani contre mon équipe au terme du premier quart d’heure de jeu ?! C’est franchement scandaleux. Tout le monde l’a vu! Personnellement j’ai toujours cru aux vertus du sport et lorsque je réalise un bon résultat, je veux que cela se fasse dans la loyale. Après tout, le football est un sport et un jeu, où l’on doit prendre du plaisir avant tout. C’est une vraie mascarade contre l’USM Bel-Abbès. L’arbitre a avantagé la JSK. Si la JSK mérite de descendre elle descend. Cela doit-être la règle pour tous, avec tout le respect que je dois à ce grand club.



L’USMBA se rapproche de la zone rouge avec cette autre défaite. Cela vous inquiète-t-il vraiment ?

Oui, c’est clair. Il ne peut en être autrement. On a privé en plus l’USMBA de six précieux points arrachés sur le terrain pour les raisons que l’on sait. La Faf se devait de protéger notre club. L’USMBA doit-être rétablie dans ses droits et la fédération doit faire le nécessaire auprès de la Fifa pour que nos six points nous soient restitués. Parce que notre club n’est pas fautif dans cette histoire.



La situation se complique donc, alors que l’USMBA fait partie des équipes qui pratiquent du beau football en Ligue 1…

Exactement ! Ce qui m’attriste et me met hors de moi, c’est qu’à l’USMBA, on est correct et on respecte la règlementation et la sportivité. On travaille d’arrache-pied. On joue bien, même si on dispose d’un effectif moyen et de peu de moyen. Notre équipe renferme de réels talents et pratique un football technique et plaisant. Tout le monde s’accorde à le dire. On jouait le haut du tableau et donc les premiers rôles, avant que cette histoire des six points ne vienne tout remettre en question et nous mettre dans un vrai embarra. Puisqu’à présent et malgré nous, on se retrouve contraint de lutter pour le maintien. C’est de la hogra et l’USMBA doit-être rétablie dans ses droits. Je veux ajouter une chose



Allez-y…

Je veux revenir sur le match de la JSK, qui est un grand club que nous respectons tous. On a subi une pression extra-sportive à notre arrivée au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou. Invective, insultes et j’en passe. Il est impossible de jouer au football dans ces conditions. Nos joueurs ont été intimidés et cela n’est pas à l’honneur de ceux qui ont agi de la sorte. Ce n’est pas de cette manière qu’on reçoit l’équipe adverse. Je comprends la situation délicate de la JSK, mais on ne doit jamais sortir du cadre sportif. A Bel-Abbès, on reçoit chaleureusement nos adversaires. Il n’y a eu des dépassements lors du match face au MCO que nous déplorons et que nous dénonçons vivement.



L’USMBA a-t-elle les ressources pour sauver sa saison ?

Oui, bien sûr. Notre équipe est valeureuse et on fera de notre mieux pour glaner un maximum de points lors des matches à venir. J’espère seulement qu’on ne nous mettra pas les bâtons dans les roues. J’ai comme l’impression qu’il y a un complot contre nous, comme cela s’est passé la saison dernière avec Relizane, qui a fini par rétrograder en Ligue 2, alors que c’était une très bonne équipe.

Comme s’il y avait volonté de léser les clubs de l’Ouest. Je le dit sans régionalisme parce que je suis contre cela. Je lance un appel aux autorités de la wilaya de Bel-Abbès et à nos supporters pour qu’ils soient derrière l’équipe. La place de l’USMBA est en Ligue 1 et nul par ailleurs. La fédération est tenue de veiller au bon déroulement des rencontres en tout point de vue, afin d’éviter les dépassements. Sinon, notre championnat se dirigera vers une dérive aux conséquences inacceptables.

Mohamed-Amine Azzouz