Ligue 1 (21e journÃ©e) : Un derby sans vainqueur

Le traditionnel derby, entre l’USMA et le MC Alger, était attendu par tous et même les grandes chaînes TV, notamment dans les pays arabes. Globalement, on n’a pas été déçu par son déroulement.

Déjà, dans les tribunes, on a assisté au «grand show» de la part des deux galeries, notamment de la part des Mouloudéens qui ont choisi pour la circonstance des couleurs mauves pour illustrer ce 104 derbys entre les deux représentants de la capitale. Sur le plan du jeu, tout le monde a été surpris par le début du match et ce but presque «gag» de Derfalou qui est parti seul sans qu’il ne soit dérangé ou stoppé par quiconque. Même Chaouchi n’a esquissé aucun geste sur son essai. Un but en 20 secondes, cela a été rarement vu et de surcroît dans un tel derby, souvent très serré ou la décision ne se décante pas facilement. Puis, 19 minutes après, presque dans les mêmes circonstances, Bouderbal prend tout le monde de vitesse et part lui aussi seul avant de battre Chaouchi. Les Usmistes ne pouvaient mieux entamer ce derby sous le regard de leur président Ali Haddad, qui, une fois n’est pas coutume, était présent dans la tribune officielle. Puis, l’USMA commença alors à battre en retraite devant des Mouloudéens de plus en plus décidés à revenir dans le match rapidement. Ils eurent plusieurs occasions nettes de scorer, mais…Boukouassa fermera les yeux sur deux penaltys flagrants du MCA sur tirage de maillot (Chafa£i sur Nekkache) ainsi que d’autres joueurs de l’USMA. En seconde mi-temps, il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain et la cage de Zemmamouche est tout simplement assiégée par des Mouloudéens, le moins que l’on puisse dire, étaient survoltés. Il y eut d’abord la réduction du score par Bendekka avant que Hachoud, sur penalty justifié, n’égalise à la grande joie des Vert et Rouge visiblement plus nombreux dans les travées du stade du 5-Juillet. Ce nul équivaut à une victoire pour le MCA, puisque le doyen, avec 34 pts, classé à la 3e place, laisse l’USMA à la 5e place, mais avec deux points de retard. Toujours est-il, on avait assisté à un derby très riche en rebondissement avec un spectacle que tout le monde aimerait qu’il soit réédité au plus vite, tellement les tableaux exhibés étaient superbement beaux.

L’ESS n’a pas réussi à faire le plein, au stade Imam Lyes de Médéa, devant une équipe médéenne de plus en plus sûre d’elle. Toutefois, elle perd deux précieux points sur son terrain. Ce qui la laisse dans le «giron» des équipes mal-classées appelées à tout faire pour se maintenir. La JS Saoura ne gagne plus depuis quelques temps. Encore une fois, elle vient de se faire accrocher par une équipe du CRB qui ne veut pas abdiquer. Certes, ce sont les gars du Sud algériens qui avaient ouvert le score par Hamia, mais, sur un coup franc de Naâmani mal repoussé par Mokrani, Draoui rétablira l’équilibre à la grande joie de la petite galerie du CRB qui avait fait le déplacement. Par ce précieux nul, le CRB est en train d’amorcer son maintien. Il faut dire que Taoussi a fait renaître cette équipe du CRB de ses «cendres» après une longue période de doute. Ce nul (1-1) pourrait les relancer quant aux neuf dernières journées restantes.

Le DRBT a cédé, au stade des frères Brakni, devant la fougue d’une équipe de l’USMB qui ne veut pas baisser les bras avant l’heure. Dès le début du match Frioui, le «buteur maison», avait ouvert la marque. Les visiteurs, malgré le temps qui leur restait n’ont pas réussi à égaliser. Ce qui aurait pu leur permettre de ne pas devenir l’équipe première relégable en ce moment. Lors de la prochaine journée, l’équipe drivée par le Tunisien Hammadi Dhou, aura face à elle une équipe du PAC qui ne sera nullement facile à manier. Ce week end, on laissera la place aux huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, mais aussi à trois matches avancés de la 22e journée en raison de la participation du CRB, de l’USMA et de l’ESS aux compétitions africaines.

H. G.