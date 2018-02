contrats de performance pour la tomate industrielle

L’agriculture contractuelle, voilà un créneau que l’Algérie compte développer notamment à travers un partenariat avec le Canada. Un projet de recherche est réalisé dans le cadre de la coopération entre le Centre de recherche économie appliquée pour le développement, l’Ecole nationale supérieure agronomique et le Centre canadien de recherche pour le développement international. Il porte sur l’étude des dispositifs d’agriculture contractuelle dans les filières lait et tomate industrielle. Sollicité hier par nos soins, Ali Daoudi, universitaire et chercheur associé au Cread, annonce que le projet est clôturé. Au-delà des résultats analytiques, précise-t-il, des suggestions sont faites au ministère de l’Agriculture et à d’autres intervenants, pour aller vers une 2e génération de contrats. En d’autres termes, il s’agit, comme l’explique M. Daoudi, d’assurer l’accompagnement technique et financier, entre autres, des agriculteurs pour qu’ils puissent améliorer leur performance. «Certaines entreprises font mieux que d’autres, mais la tendance générale reste l’insuffisance des investissements en termes de constitution de réseaux d’agriculteurs fournisseurs performants engagés dans une dynamique de croissance durable et inclusive», argumente-t-il. Enchaînant, M. Daoudi soutient que «la subvention généralisée pour tous a atteint ses objectifs et ses limites, et le passage à une deuxième génération de mécanismes d’incitation est nécessaire». L’objectif est de «provoquer ou accompagner la transition vers une agriculture contractuelle plus tournée vers l’amélioration des performances productives et économiques des acteurs». Pour sa première étape, le projet n’a pas vu le rendement de l’agriculture augmenter.

D’où cette proposition qui permettra à la filière tomate industrielle non seulement de répondre à la demande nationale, mais d’être excédentaire. Un excédent qui sera destiné à l’exportation. L’Algérie dont les performances sont d’environ 400 tonnes/hectare est loin des normes mondiales (1.000 tonnes/ha). D’autre part, l’universitaire enregistre avec satisfaction la reprise de ce dispositif d’agriculture contractuelle, par les conserveries. A son lancement, le projet de partenariat avait comme objectif de sécuriser l’approvisionnement des unités spécialisées en produits agricoles, autrefois principalement assurés par les importations et dans une moindre mesure sur un marché au comptant local très irrégulier».

Il était également question, d’une part, d’explorer les effets de l’agriculture contractuelle, récemment introduite dans les filières lait, tomate industrielle et les grandes cultures sur les petites et moyennes exploitations en Algérie. D’autre part, ce projet visait, entre autres, une progression des recettes de cultures et de la valeur nette de l’exploitation agricole, une baisse des dépenses d’exploitation des fermes. Rappelons, à propos du partenaire, qu’au Canada le secteur agricole et agroalimentaire s’érige en un puissant moteur de l’économie comme en font foi sa contribution de plus de 100 milliards de dollars au produit intérieur brut et son volume d’exportation de plus de 60 milliards de dollars. Il représente le plus grand employeur parmi les industries manufacturières.

Fouad Irnatene