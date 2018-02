Partenariat algÃ©ro-canadien : La diaspora, un facteur clÃ©

Toute diaspora joue un rôle clé dans le développement et la création d’entreprises au niveau de son pays d’origine. Aujourd’hui, l’Algérie projette d’ici 2030 de figurer dans la liste des pays émergents.

Dans cette optique, il faut prendre en considération la valeur de la diaspora. Cette dernière est davantage concentrée d’abord en France, où il y a 3 à 4 millions de personnes, et en deuxième position au Canada où on trouve plus de 200.000 personnes. A travers les transferts de fonds et de savoir-faire, les diasporas, peuvent inéluctablement contribuer à l’accélération de la croissance de l’économie nationale.

De fait, ces dernières années les pouvoirs publics affichent leur volonté d’encourager les projets d’investissement axés sur la coproduction, notamment ceux de la diaspora algérienne.

Preuve en est, l’appel fort lancé par le président du FCE international et celui de la CACI France, M. Kaci Kacem Aït Yala, en direction des Algériens vivant à l’étranger pour qu’ils viennent nombreux avec leurs projets, leurs idées et leurs ambitions en Algérie. Cet appel constitue un signal fort pour l’édifice de cette passerelle.

En plus de cela, lors de la tenue récemment du forum d’affaires algéro-canadien sur le partenariat et les exportations, la diaspora algérienne installée au Canada a également affiché sa volonté d’accompagner les pouvoirs publics dans la réalisation du programme de développement.

«Une meilleure communication sur les opportunités d’affaires en Algérie serait un facteur important de motivation des entreprises canadiennes à venir travailler en Algérie», estime Mustapha Ouyed, président le Conseil de développement Canada Algérie (CDCA).

En clair, dans le contexte actuel, marqué par la chute drastique des prix de pétrole, l’Algérie a besoin de la diaspora surtout des diplômés de haut niveau qui peuvent constituer une passerelle dans le transfert de savoir-faire dans les différents domaines en particulier dans l’entrepreneuriat innovant.

Makhlouf Aït Ziane