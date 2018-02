Ã‰clairage : Ancrage

Erdogan est attendu, aujourd’hui à Alger, dans le cadre d’une visite d’État de trois jours devant inaugurer sa tournée africaine. Une visite qui dénote l’intérêt accordé par les hautes autorités turques à la consolidation des relations bilatérales, notamment au plan économique, les deux États étant liés par un Traité d’amitié et de coopération depuis mai 2006. Un cadre qui a contribué à l’émergence d’un partenariat diversifié et à asseoir les conditions pour des échanges plus soutenus. Aussi, la montée en cadence des investissements directs turcs en Algérie, au cours de ces dernières années, une option qui constitue une priorité pour les décideurs du pays, va devoir se maintenir, à la faveur de la visite du Président turc. La Turquie, qui entend se déployer sur le continent africain, réaffirme ainsi son intérêt pour le marché algérien, comme étant une destination stratégique, mais aussi prioritaire. Aussi, l’intérêt va aux secteurs de l’énergie, de l’agroalimentaire, de l’agriculture, de l’industrie automobile, du textile et des mines. Des ambitions qui rejoignent les attentes de l’Algérie dans cette phase de transition économique, et qui exige, par conséquent, que l’effort soit orienté vers les activités qui concourent à la concrétisation des objectifs de croissance durable assignés au Nouveau modèle de croissance. Les relations entre l’Algérie et la Turquie, qui puisent leur ancrage dans un patrimoine historique commun, ont connu une nouvelle dynamique, à la faveur de la visite en Turquie du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en 2005, et qui sera suivie par celle effectuée par M. Recep Tayyip Erdogan à Alger, en 2006, en tant que Premier ministre. Année qui sera couronnée par la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, en vertu duquel, Alger et Ankara se sont engagés à développer les axes de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique. En novembre 2014, Recep Tayyip Erdogan effectuait en Algérie, sa première visite officielle bilatérale à l’étranger, en sa qualité de président de la République de Turquie. Une année auparavant, soit en 2013, il visitait notre pays en sa qualité de Premier ministre. Il avait proposé, à cette occasion, la suppression des visas entre les deux pays, et plaidé la cause d’une consistance nouvelle à la coopération bilatérale, mais aussi africaine. La Turquie, qui affiche l’ambition d’accéder, d’ici 2023, au club des 10 premières puissances économiques mondiales, a inscrit la dimension africaine dans son agenda. Une initiative engagée en 2014, à l’occasion du premier Forum Turquie-Afrique de Malabo (Guinée équatoriale), en novembre de la même année, et réaffirmée, lors du Forum d’affaires Turquie-Afrique, qui s’est tenu à Istanbul en novembre 2016, et tout récemment à l’occasion de la conférence ministérielle «Turquie-Afrique», qui a eu lieu en février 2018 à Istanbul.

D. Akila