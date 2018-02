Le PrÃ©sident Erdogan aujourdâ€™hui en visite officielle en AlgÃ©rie : Un saut qualitatif

«A l’invitation de son excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République, son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, effectuera une visite officielle en Algérie, du lundi 26 au mercredi 28 février 2018» précise un communiqué de la présidence de la République. Les entretiens qui se dérouleront entre les deux chefs d’Etat et les travaux entre les délégations des deux pays «permettront à l’Algérie et à la Turquie de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel». Les discussions qui «auront lieu entre les membres des deux délégations ainsi que le Forum d’Affaires, qui regroupera un grand nombre d’entreprises algériennes et turques, ne manqueront pas de donner un élan accru aux échanges et aux partenariats entre les économies algérienne et turque».

Troisième du genre, après ceux de novembre 2014 et de juin 2013 (en tant que Premier ministre), le déplacement du président Erdogan tend à renforcer le partenariat à même de répondre aux vœux et aspirations d’Alger et d’Ankara. Les deux capitales, qui veillent à établir un partenariat d’exception basée sur la sacro- sainte devise «gagnant-gagnant», disposent de suffisamment d’atouts pour y parvenir, malgré une conjoncture économique mondiale volatile.

La récente visite de M. Messahel, ministre des Affaires étrangères, en Turquie, s’inscrit justement dans la mise en œuvre des orientations du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, qui fait de la coopération sud-sud et de la diversification du partenariat, son credo. En effet, Alger et Ankara tablent, sur le plan économique, à consolider le partenariat dans divers secteurs, comme l’agriculture, le textile, le tourisme, les énergies renouvelables et le bâtiment. Avec plus de 3 milliards de dollars, les investissements turcs en Algérie concernent surtout les secteurs du textile, de la pharmacie et de la sidérurgie. Selon les données de l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI) pour 2017, la Turquie est le premier investisseur en Algérie (hors hydrocarbures), à travers les projets mixtes. En tout, 200 entreprises turques sont présentes en Algérie. L’exemple le plus édifiant de ces investissements n’est autre que la plus grande usine de textile d’Afrique construite à Relizane, un bijou de technologie qui sera inauguré à l’occasion de cette visite. Pour Ankara, Alger s’inscrit dans sa stratégie à l’international, particulièrement le marché maghrébin et africain. Véritable porte d’entrée vers ces régions, les infrastructures de base, flambant neuves, issus du programme de relance du Président de la République, ont séduit les opérateurs turcs qui voient là une opportunité inégalée pour décupler leurs marchées, avec Alger comme principal axe économique. Quant à nos importations, d’après le Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS) des Douanes algériennes, l’Algérie a importé, durant cette période, auprès de la Turquie, pour un montant de 1.376 milliard de dollars, soit une augmentation de +1,33% par rapport à la même période de l’an 2016. Les exportations algériennes vers la Turquie ont été de l’ordre de 1.145 milliard de dollars, soit une augmentation de +29,4%, comparées à la même période de 2016.



« Une économie résistante »



Le taux de croissance à 11,1%, du troisième trimestre 2017, fait de la Turquie, l’économie qui croît le plus vite au monde. 21e puissance économique, ce géant eurasiatique présente, selon bon nombre d’analystes, une économie «très résistante». Elle a en effet surmonté de nombreuses épreuves en 2016, dont un putsch manqué, avec une croissance principalement portée par la demande intérieure. Le chiffre de 11,1% est non seulement exceptionnel, mais il témoigne aussi d’une nette accélération d’un trimestre sur l’autre. Fin juin, la croissance s’établissait à +5,4%, un taux de croissance qui avait déjà surpris. Ces performances surviennent après le fort ralentissement de 2016. Cette croissance jamais enregistrée est tirée par la construction, et le chiffre du troisième trimestre, en faisant un bond de 18,7%, ne fait pas exception. Cette fois, il est aidé par les services (+20,7%). S’ajoute un dynamisme des exportations, en hausse de 17,2%, les importations augmentant pour leur part de 14,5%. Sur le plan politique, l’engagement envers les grandes causes communes demeure le ciment qui unit les deux pays. D’ailleurs, la rencontre de M. Messahel avec les responsables turcs a permis d’aborder, entre autres, la situation en Libye, au Mali et en Syrie, ainsi que la question palestinienne. «L’échange a été positif et dense.» Pour le ministre des AE, cette occasion a permis de réitérer la position de l’Algérie en faveur de la promotion de solutions politiques à ces crises, «dans le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, de la volonté des peuples et sans ingérence étrangère».

M. T.

Nouvel essor aux relations économiques

Les relations économiques entre l’Algérie et la Turquie enregistrent une dynamique particulière, à travers des partenariats et un renforcement des échanges commerciaux. Les deux pays auront à identifier les voies et moyens permettant de développer davantage leur coopération économique.

À la faveur de la visite du président turc, une réunion de la Commission mixte bilatérale va se tenir, pour concrétiser des actions de partenariat et de coopération, et donner une impulsion nouvelle aux relations dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et des énergies renouvelables. La coopération économique se diversifie, en vertu d’accords de partenariat dans le textile, la sidérurgie, l’énergie, le transport maritime et le bâtiment. 796 entreprises turques activent en Algérie et emploient plus de 28.000 personnes.



Textile, sidérurgie, principaux investissements



Dans le domaine du textile, une usine de filature de coton devra entrer en production dans les prochains mois à Relizane, dans le cadre d’un partenariat algéro-turc. D’une capacité de production de 9.000 tonnes/an, cette usine fait partie d’un projet de complexe composé de 8 usines de production intégrée appartenant à la joint-venture Tayal formée de deux filiales du Groupe public national de textile Getex, du holding Madar (ex-Snta) et de l’entreprise turque Intertay.

Outre cette usine de filature, ce complexe sera composé d’usines de tissage, de traitement, de confection, de bonneterie et d’ennoblissement de tissus, soit le finissage, le blanchiment et la teinture. Le projet comporte deux étapes : la première, qui se terminera d’ici à fin 2018, porte sur la réalisation de 8 usines totalement intégrées, d’un centre d’affaires et d’une d’école de formation en métiers de tissage et de confection, avec une capacité d’accueil de 500 stagiaires par session. Toujours dans le secteur du textile, un protocole d’accord a été signé entre l’entreprise publique nationale Texalg et le société turque Boyner Sanayi A.S, pour la création d’une joint-venture de production de filés de laine et d’autres produits textiles à Meskiana (Oum-El Bouaghi). L’usine sera dotée d’une capacité de production de 1.000 tonnes/an de filés laine et mélanges (laine, polyester, acrylique), dans une première phase, puis 2.000 t/an, la deuxième année, et 3.000 T/an, l’année suivante.

Un autre partenariat d’envergure est l’extension du complexe sidérurgique d’aciérie et de laminoirs du groupe turc de droit algérien «Tosyali Iron and Steel Industry Algérie», sur une superficie de 100 hectares et dédiée à la production du rond à béton dans le pôle économique de Béthioua. Sa capacité de production est estimée à 2 millions de tonnes/an, devant permettre de réduire les importations de ce matériau de construction et répondre aux besoins des nombreux chantiers de construction.

Dans le secteur énergétique, la compagnie pétro-gazière Sonatrach a signé, en 2017, un mémorandum d’entente avec Ronesans Endestri Tesisleri lnsaat Sanayi ve Ticaret et Bayegan, pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur un projet d’installation de déshydrogénation du propane en Turquie. L’étude de faisabilité porte, notamment sur la conception, l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et l’exploitation de cette installation, et la production de 500.000 à 750.000 tonnes/an de polypropylène en Turquie.

Le compagnie nationale et ses partenaires turcs veulent ainsi mener conjointement l’étude de faisabilité détaillée relative au projet et évaluer ensemble la possibilité de créer une société conjointe aux fins de son développement. Le développement en partenariat de ce projet en Turquie permettra d’assurer un débouché à long terme au propane algérien.

En parallèle, les échanges commerciaux algéro-turcs ont également connu un certain essor pour s’établir à près de 4 milliards de dollars en 2017, mais avec une balance commerciale en défaveur de l’Algérie. L’année dernière, la Turquie a ainsi été classée 6e client de l’Algérie, avec des exportations algériennes de 1,96 milliard de dollars, en hausse de plus de 45% par rapport à 2016. Ce pays a aussi occupé le 6e rang de la liste des pays fournisseurs de l’Algérie, qui a importé auprès de la Turquie pour près de 2 milliards de dollars (+3,2%). (APS)