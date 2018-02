Enseignement supÃ©rieur : 24 universitÃ©s algÃ©riennes parmi les 200 meilleures en Afrique

Les établissements algériens de formation supérieure se maintiennent en «bonne position» dans le classement des meilleures universités du continent. Pas moins de 24 universités algériennes figurent dans le classement établi par l’organisme spécialisé dans l’analyse des performances des établissements universitaires, l’UniRank, des Top 200 des universités du continent africain en 2018.

Ce classement se base sur des critères d’accréditation, de durée de la formation dispensée et de la prédominance des cours magistraux, Selon ce classement, les universités sud-africaines sont les plus performantes du continent, avec huit universités dans le top 10, devant l’université de Nairobi (9e) et l’université américaine du Caire (10e).

L’Algérie est, donc, le deuxième pays le plus représenté dans ce classement spécifique, une position qu’elle partage avec l’Égypte. Le premier établissement algérien classé par le document est l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla, qui arrive à la 39e place, suivie par celle de Tlemcen (Abou-Bakr-Belkaïd), à la 47e position, tandis que la troisième place est revenue l’université Mohamed-Khider de Biskra, qui occupe la 49e place. Le reste du classement se décline comme suit : université des Frères Mentouri de Constantine 1 (54e), Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (60e), université Ferhat Abbas de Sétif 1 (72e), université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (74e), université Abderrahmane-Mira de Béjaïa (86e), université Hassiba-Ben-Bouali de Chlef (100e), université Mohamed-Boudiaf de M’sila (101e), université d’Alger 1 (103e)… Le dernier établissement algérien classé est l’université Mohamed-Lakhdar-Ben-Amara dit Hamma Lakhdar, d’El-Oued, qui arrive à la 197e place.

Rappelons que l’UniRank, qui publie des classements depuis 2005, se base, notamment, sur les données web du taux d’audience des universités sélectionnées.

Pour qu’elle soit éligible au classement, il faut aussi que l’université (ou l’institut) soit officiellement reconnue, autorisée et/ou accréditée par des organismes nationaux ou régionaux, comme les ministres de l’Enseignement supérieur ou des organisations, selon la législation du pays, qu’elle ait officiellement le droit de délivrer des diplômes au moins de quatre ans, comme des licences, des mastères et des doctorats. Enfin, ces établissements doivent fournir des cours d’enseignement supérieur, principalement sous une forme traditionnelle, c’est-à-dire magistraux, avec des infrastructures sur place.



Vers plus de visibilité sur le net



Bien que ce classement soit exhaustif en matière de critères, il n’en demeure pas moins que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a toujours contesté les critères de classement des universités sur lesquels s’appuient les organismes spécialisés. Dans ce contexte, le ministre, M. Tahar Hadjar, a indiqué que «ces critères sont le plus souvent d’une dimension commerciale plus que scientifique». Il a expliqué que «ces paramètres de classement favorisent les universités privées donc ils ne sont pas adaptés à la réalité algérienne, dont l’ensemble des universités sont publiques».

Notons aussi que les classements mondiaux prêtent eux aussi à confusion, car ils mettent l’accent sur les publications de travaux de recherche et la maîtrise des technologies, alors que la production des universités doit être analysée, selon le ministre, en fonction des spécialités d’excellence.

De son côté, le directeur général de la recherche au sein du ministère de l’Enseignement supérieur, M. Abdelhafid Aourag, a soutenu, à maintes reprises, que les universités algériennes sont classées parmi les meilleures universités dans le monde. Selon lui, elles supplantent même certaines universités européennes et américaines.

Pour améliorer le classement du pays, M. Aourag a appelé les établissements universitaires pour être plus visibles sur le net, afin d’accroître leur chance d’êtres répertoriées pour leurs travaux de recherche et publications scientifiques.

Sarah A. Benali Cherif