Education nationale : PrÃ¨s de 6.000 enseignants ont repris le travail

Les services des ressources humaines du ministère de l’Éducation ont révélé le chiffre de 5.446 enseignants qui ont répondu à l’appel de Mme Benghebrit, en dépit du maintien du mouvement de grève. Ce chiffre a été arrêté le 22 février. À la même date, 3.816 enseignants ont été radiés, après la deuxième mise en demeure qui leur a été adressée, suite au verdict de la justice qui a jugé ce débrayage illégal.

Ces radiations s’ajoutent aux 581 décisions qui concernent les enseignants grévistes de la wilaya de Blida. Le ministère a menacé d’«appliquer la réglementation» concernant la radiation des enseignants en grève illégale, considérés en abandon de poste s’ils ne se soumettent pas à la mise en demeure qui leur est adressée. 19.000 enseignants risquaient la radiation pour ce motif, avait déclaré la ministre, au début de la semaine dernière.

Par ailleurs, faut il le rappeler, la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a rassuré, jeudi dernier, les élèves, en affirmant que «toutes les mesures sont prises» pour leur garantir leur droit constitutionnel à l’enseignement. «À vous de travailler, d’être assidus. À nous de garantir l’encadrement nécessaire et de vous assurer que nous tiendrons compte de la complexité de la situation qui vous a été imposée», a-t-elle écrit, dans un message adressé aux élèves et à leurs parents, publié dans les réseaux sociaux, en réaction aux différents mouvements de grève enclenchés par les syndicats, qui ont entamé une grève illimitée depuis le 30 janvier dernier. Pour la ministre de l’Éducation, il est tout à fait clair que «les élèves ne peuvent payer le prix d’une surenchère syndicale qui fait fi des lois de la République».

Rassurant, par la même occasion, les parents, elle a estimé que «malgré les dangers que font peser sur l’école publique gratuite, les grèves longues et à répétition, nous saurons tout mettre en œuvre pour garantir la continuité des apprentissages et défendre les intérêts de nos enfants».

Elle a salué «les efforts fournis par les parents et leur sens de la responsabilité, particulièrement la FNAPE et l’ANPE, pour leur accompagnement des élèves et la sensibilisation des enseignants». Tout en exprimant sa sensibilité quant à la situation «stressante» que les élèves ont eu à subir, Mme Benghebrit a souligné que son ministère a déployé «tous les efforts possibles», pour leur éviter de vivre une telle situation, rappelant les séries de rencontres «marathoniennes» jusqu’à des heures tardives de la journée avec les syndicats du secteur, rencontrés dans le cadre de réunions bilatérales et groupées.

«J’ai conscience que vous êtes doublement pénalisés : non seulement, vous n’avez pas eu cours pendant un certain temps, mais vous constatez que vous accumulez les retards, alors que vos camarades qui ont les moyens suivent des cours particuliers», a déploré la ministre, relevant l’existence des lois de la République qui obligent la garantie d’une scolarité «apaisée». S’adressant par ailleurs aux fonctionnaires du ministère de l’Éducation, Mme Benghebrit a fait savoir que son département ministériel consent des efforts pour résoudre les problèmes socioprofessionnels qui peuvent l’être, améliorer les conditions de travail, ainsi que leurs compétences professionnelles, étape qu’elle a qualifié d’essentielle, pour aller vers une école de qualité. Selon elle, la situation actuelle apprend au ministère l’urgence de cibler, dans la formation continue, mais également dans la formation initiale des ENS, «les dimensions relatives à l’éthique et à la morale, liée au métier de l’enseignant dans ses rapports avec les élèves et avec la réglementation et au droit auquel tout fonctionnaire doit se conformer».

Salima Ettouahria