RentrÃ©e de la formation professionnelle : 290.000 nouveaux postes

Pas moins de 290.000 nouveaux postes sont offerts à l’échelle nationale par le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels pour la rentrée de février 2018, a affirmé, hier à Batna, le ministre du secteur, Mohamed Mebarki.

Cette rentrée se distingue par la diversité de l’offre, conformément à la stratégie du gouvernement visant l’adaptation de la formation aux besoins en ressources humaines qualifiées, a souligné le ministre, en donnant le coup d’envoi de la nouvelle session à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) de Hamla-3 dans la commune d’Oued Chaâba, inauguré à l’occasion. M. Mebarki a fait état de la programmation de 370 spécialités couvrant 22 filières professionnelles dont 80 spécialités qualifiantes destinées notamment aux jeunes dont la scolarité obligatoire a été interrompue. Aussi, 1.250 établissements de formation répartis sur le territoire national assurent la qualification de la main- d’œuvre dans les diverses spécialités imposées par l’évolution technologique et la mise en œuvre du programme de développement du pays, a indiqué le ministre, ajoutant que 20 nouveaux établissements dont 9 INSFP, 4 instituts d’enseignement professionnel et 7 CFPA ont été ouverts pour cette rentrée. Le secteur est en passe de recruter 2.000 formateurs pour encadrer les nouveaux établissements et nouvelles spécialités, a encore indiqué M. Mebarki. Le secteur de la formation, a-t-il ajouté, aspire à mobiliser tous les moyens pour assurer la réussite des réformes afin de permettre aux jeunes de suivre des formations de haute qualité par la modernisation des programmes de formation, l’intégration des critères de qualité, l’amélioration de l’orientation et du cadre juridique, la formation des formateurs et l’adaptation du secteur au monde de l’emploi. Le ministre a rappelé que son secteur œuvre à donner la place convenable à ses cadres, travailleurs, enseignants et encadreurs pédagogiques ainsi qu’à satisfaire les questions liées aux préoccupations socioprofessionnelles et à la mise en place des conditions favorisant la promotion et l’élévation de leur niveau scientifique et professionnel pour mieux assumer l’encadrement des stagiaires. M. Mebarki a appelé, au terme d’une allocution prononcée à l’occasion en présence des cadres du secteur, à s’impliquer dans la stratégie du gouvernement en le domaine pour «exécuter le plan de travail du secteur de l’année en cours, dont les principaux éléments sont l’amélioration de la qualité de la formation, l’actualisation des compétences des encadreurs, la rénovation des méthodes et des équipements techniques et pédagogiques, la généralisation de la certification des formations informatiques par des académies internationales, la poursuite du développement des partenariats avec l’environnement, l’adaptation de la formation au marché de l’emploi et l’intégration de modules d’initiation des stagiaires à l’esprit entrepreneurial». Le ministre a suivi en outre un exposé sur le secteur de la formation dans la wilaya de Batna, avant de présider une cérémonie de signature de 9 conventions entre la direction locale du secteur et plusieurs autres secteurs. (APS)

-------------------////////////////////

Bordj Bou Arreridj

Adapter la formation aux besoins du marché

La wilaya de Bordj Bou Arreridj, qui dispose de 29 structures de formation professionnelle dont 10 écoles privées, compte sur le secteur pour mobiliser la main-d’œuvre qualifiée capable de faire fonctionner son appareil de production des biens et des services.

La rentrée professionnelle, qui a eu lieu hier dans la wilaya, a été l’occasion pour ce secteur de s’adapter aux besoins du marché en offrant d’abord les spécialités demandées par les opérateurs mais aussi avec la qualité nécessaire.

Le wali, M. Salah Affani, a rappelé que la wilaya veut développer ses potentialités dans les domaines de l’agriculture et du tourisme, comme elle l’a fait pour l’industrie.

Il a qualifié le secteur de pivot du développement, ce qui nécessite un changement des spécialités.

Le wali a donné des instructions aux responsables du secteur pour prendre contact avec les investisseurs afin de noter leurs attentes.

Le directeur par intérim de la formation professionnelle a assuré les jeunes que toutes les conditions sont réunies pour leur permettre d’avoir un diplôme qui leur ouvre la possibilité d’obtenir un emploi.

Les structures de formation ont mis à la disposition des jeunes sans qualification 7.255 places pédagogiques : 1.414 dans le résidentiel, 2.456 dans l’apprentissage, 655 sous forme de cours du soir, 320 pour les passerelles, 455 pour les femmes au foyer, 1.170 pour les pensionnaires des établissements pénitentiaires, 130 pour ceux qui suivent les cours d’alphabétisation et 655 dans les écoles privées.

F. D.

-------------------////////////////////

Oran

L’énergie solaire au programme

Le coup d’envoi de la deuxième rentrée professionnelle de l’année 2018 a été donné, hier, par le wali, M. Mouloud Chérifi. La session a vu l’ouverture de 5.390 postes pédagogiques et la création de deux nouvelles spécialités en rapport avec l’énergie solaire. Le premier responsable du secteur a indiqué que l’ouverture de ces spécialités se veut une réponse à une demande exprimée par le marché, et s’inscrit en droite ligne avec la politique du gouvernement qui encourage l’investissement dans le domaine des énergies renouvelables. 1.075 postes pédagogiques sont dédiés à la formation résidentielle, 2.460 à la formation via l’apprentissage et 1.885 à la formation qualifiante. La première session de l’année a été marquée par l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du cursus de l’enseignement professionnel destiné aux élèves de la 4e année moyenne, admis au secondaire ou réorientés. De nouveaux diplômes ont remplacé le DEP1 et le DEP2, à savoir le brevet d’enseignement professionnel. La durée de la formation est de 3 années, sanctionnée par un diplôme, qui donne à son titulaire le choix d’intégrer le monde du travail ou parfaire sa formation en optant pour un BEPS (brevet d’enseignement professionnel supérieur) qui dure deux années et n’est délivré qu’après 5 années de formation. Ces deux diplômes sont dédiés aux filières de la productique mécanique, la technique de l’électricité, la maintenance industrielle, la maintenance du système informatique, la technique de vente, l’informatique et l’installation et la maintenance des énergies renouvelables. Le secteur est doté de 24 établissements dont 4 INSFP, 19 CFPA, 1 IEP et deux annexes, totalisant ainsi une capacité globale théorique de près de 9.000 places pédagogiques, 760 lits d’internat et de 789 formateurs. Il dispose de 77 organismes privés pour une capacité d’accueil de 6.000 places. En février dernier, la direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels de la wilaya d’Oran a vu le lancement de la première promotion de formation dans deux nouvelles spécialités, à savoir, conseiller de vente et agent commercial, et ce, en vertu d’une convention-cadre signée entre le ministère de tutelle et l’opérateur téléphonique Djezzy. Dans une première phase, la nouvelle filière a profité à près d’une trentaine de jeunes, qui, après 24 mois, obtiendront un diplôme d’agent commercial. Pour cette année, l’on croit savoir que de nouvelles conventions devront être signées entre la direction de la formation et l’enseignement professionnel de la wilaya d’Oran et un nombre de sociétés privées et institutions publiques, dont le complexe turc de l’industrie sidérurgique Tosyali à Béthioua, la future usine de montage de Peugeot et les deux directions de l’énergie et de la pêche.

Amel Saher

-------------------////////////////////

Tizi-Ouzou

Six nouvelles conventions de partenariat



Six conventions ont été signées par la direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels avec la direction du CHU Nedir-Mohamed, les directions de la santé et de la population, de l’Administration locale, de la jeunesse et des sports, de l’éducation et du CTC. Ce partenariat permettra la formation de centaines de travailleurs de différentes catégories professionnelles au niveau des différents centres de formation au profit de ces organismes, et ce, dans le cadre de la formation continue et préalable et préparatoire. En sus de la formation, ces conventions visent l’exploitation du potentiel offert par ces organismes en matière de postes de formation par apprentissage ainsi que l’organisation des périodes de stage pratique pour les stagiaires. Elles permettront également de développer la formation-production, qui est inscrite dans les activités pédagogiques de la formation professionnelle, principalement avec les organismes publics. La direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels a par ailleurs fait savoir que la mise en œuvre des conventions signées en 2017 avec plusieurs partenaires du secteur a permis de prendre en charge près de 700 travailleurs dans le cadre de la formation continue ainsi que le placement de centaines d’apprentis. La cérémonie officielle de la rentrée professionnelle de la session de février 2018 a eu lieu hier à l’INSFP Imerzoukène-Mohamed-Arezki de la ville de Tizi-Ouzou, en présence du wali, Mohamed Bouderbali, et du vice-président de l’APW, Idir Ikène, des membres de l’exécutif, des représentants des organisations professionnelles et du partenaire social. La délégation, conduite par le wali, a visité le stand d’information où une situation succincte sur la présente rentrée a été présentée par le directeur de wilaya, Rachid Louhi. La délégation a également visité l’exposition, animée par une dizaine d’exposants, dont des entreprises créées par d’anciens stagiaires de la formation professionnelle et des établissements, des ateliers et de salles de cours pour s’imprégner des conditions de leur formation dans les différentes spécialités assurées au niveau de cet INSFP. Selon la DFEP, tous les établissements de formation de la wilaya sont dotés d’équipement techno-pédagogique en fonction des besoins recensés. Le secteur sera prochainement renforcé par un institut d’enseignement professionnel de 1.000 postes pédagogiques et 300 lits à Oued Falli, un INSFP de 300 postes et 120 lits à Azeffoun, ainsi que de plusieurs autres CFPA répartis à travers le territoire de la wilaya.

Bel. Adrar

-------------------////////////////////

Annaba

Plus de 5.000 nouveaux stagiaires

Près de 6.000 nouveaux stagiaires ont rejoint, hier, les établissements de formation et de l’enseignement professionnels implantés au niveau de la wilaya d’Annaba, au titre de la seconde rentrée de l’année après celle du mois de septembre dernier. Le coup d’envoi symbolique de cette rentrée a été effectué à partir du centre de formation professionnelle de Bouzaaroura, dans la commune d’El Bouni, en présence des autorités locales civiles et militaires et à leur tête le wali, Mohamed Salamani, ainsi que les cadres du secteur. Cette rentrée a été soigneusement préparée à travers l’organisation, au début du mois courant, de la troisième édition du salon de la formation professionnelle qui s’est tenu dans les six daïras que compte la wilaya de Annaba. Une caravane de la formation professionnelle s’est ébranlée durant la même période pour sillonner les douze communes de la wilaya en vue de faire connaître les spécialités disponibles aux jeunes désireux d’apprendre un métier leur permettant de s’insérer dans le monde du travail. Deux nouvelles spécialités sont venues s’ajouter aux sections de formation existantes. Il s’agit de l’installation de panneaux photovoltaïques et l’hôtellerie-tourisme, nous a indiqué le directeur de wilaya, Azzeddine Sedka. Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels compte plus de 16.000 stagiaires inscrits dans 90 spécialités, a tenu à préciser le directeur de wilaya. La totalité des apprenants sont répartis sur 12 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), 3 annexes et 3 instituts, dont un spécialisé (INSFP).

B. G.