SÃ©tif : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™une association de malfaiteurs

Poursuivant leur lutte sur tous les fronts contre le phénomène de la criminalité, les services de la gendarmerie nationale relevant du groupement territorial de la wilaya de Sétif ont mis fin, ces derniers jours, aux agissements d’un réseau criminel faisant dans le trafic de billets de banque.

C’est ainsi que les éléments de la section de recherche de Sétif, exploitant des informations faisant état d’une association de malfaiteurs qui excellent dans cette activité, ont mis en place un important dispositif et mis la main sur ce réseau composé de 4 personnes dont l’âge varie entre 27 et 40 ans, dont un se trouve en détention dans la wilaya de Mila, indique le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif.

Le traitement minutieux de cette affaire, qui remonte au 2 février dernier sur le base d’informations attestant également que les membres de ce réseau criminel écoulaient leur produit sur les marchés hebdomadaires de bétail et de véhicules, s’est également traduit par la saisie d’un véhicule touristique et une somme de 120 millions de centimes en faux billets de banque.

Présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Sétif, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt au niveau du centre de rééducation et de réhabilitation de Sétif, indique par ailleurs le communiqué.

Sur un autre front non moins important, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Taya ont procédé à la saisie de 1.119 comprimés de médicament du type Prerica et arrêté une personne âgée de 42 ans.

Exploitant une information faisant état de la présence à bord d’un bus de transport de voyageurs, venant de Constantine et se dirigeant vers Sétif, d’une personne transportant une quantité de médicaments, les éléments et après immobilisation et fouille du véhicule parviennent à mettre la main sur cette quantité de médicaments estimée à 119.000 DA. Le mis en cause, présenté devant le procureur de la république du tribunal de Sétif, a été placé sous mandat de dépôt.

F. Zoghbi