Asphyxie au monoxyde de carbone : 6 personnes dâ€™une mÃªme famille sauvÃ©es Ã  Tizi Ouzou

Les services de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou sont intervenus dans la matinée d’hier pour sauver d’une mort certaine six personnes d’une même famille, victimes d’une asphyxie au monoxyde de carbone émanant d’un réchaud à gaz butane dans une maison sise au lotissement sud-ouest dans la commune de Tizi-Ouzou, apprend-on de la cellule de communication de cette institution.

Alertés, les éléments de l’unité principale de la protection civile de Tizi-Ouzou n’ont pas tardé à se rendre sur les lieux pour sauver ces victimes à qui ont été prodigués les premiers soins sur place avant leur évacuation vers le CHU Nedir-Mohamed de la ville des genêts par les mêmes services.

Les victimes sauvées de cette asphyxie au monoxyde de carbone —ce tueur silencieux qui sévit surtout pendant les saisons hivernales— sont deux hommes âgés de 53 et 19 ans, deux femmes âgées de 53 et 28 ans et deux filles âgées de 13 et 2 ans et demi, selon toujours notre source.

Devant la multiplication des cas d’asphyxie au monoxyde du carbone dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la protection civile ne rate aucune occasion pour exhorter les citoyens à plus de vigilance dans l’utilisation des chauffages à gaz naturel ou butane à l’intérieur des maisons.

Pour parer à ce genre d’accidents qui sont souvent mortels, les services de la protection civile rappellent avec insistance les mesures de sécurité et de prévention qui doivent être scrupuleusement suivies par les citoyens en allumant leur chauffage à gaz, à savoir l’aération des maisons, le contrôle des appareils de chauffage et les canalisations d’aération par des agents spécialisés.

