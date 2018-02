Le ministre de la culture exprime son soutien Ã  Leila Touchi

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a exprimé samedi, de Tizi Ouzou, son soutien à l’actrice Leila Touchi victime de pressions et de menaces de mort. S’exprimant lors d’une conférence de presse qu’il a animée en marge de l’ouverture de la 16e édition du Festival culturel annuel du film amazigh (FCNAFA) au théâtre régional Kateb Yacine, M. Mihoubi a déclaré que cette comédienne «a notre soutien pour poursuivre sa carrière», et a dénoncé «ces comportements inacceptables qui veulent porter atteinte à la place et la valeur de l’acteur algérien». Rappelant au passage du saccage de la statue de Ain El Fouara (Setif) par un individu, il a ajouté que «nous devons tous ensemble défendre cette créativité et cette beauté car il est inacceptable que des personnes qui ont certaines idées tentent de les imposer par la force ou autres méthodes», en soulignant que cette position de soutenir ceux qui offrent du beau à la société «est une position de principe». À une question sur la position de son département concernant la dernière sortie médiatique de la présidente du parti de l'Equité et de la proclamation (PEP), concernant le tamazight, M. Mihoubi a déclaré que «les réponses de ceux qui ont réagit à sa déclaration le dispensait de répondre, n’ayant trouvé aucun qui l’a soutenu». Toutefois, a-t-il poursuivi, «nous disons que le tamazight est l’un des fondements de l’identité algérienne et la Constitution a tranché sur la question». Abordant par ailleurs, la promotion de tamazight, il a indiqué que la création de l’Académie de cette langue «interviendra durant ce premier semestre 2018».(APS)