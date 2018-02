Adila Bendimerad, actrice et scÃ©nariste, Ã  El Moudjahid : Â« Il faut sâ€™impliquer Â»

Dans cette interview, Adila Bendimerad, que nous avons rencontré en marge de la projection-débat, scénariste et actrice principale du court-métrage "Kendil El Bahr" revient sur le genre choisi dans ce film, celui du fantastique.



Quel est le message que vous vouliez transmettre à travers votre court-métrage ?

En réalité, je ne voulais pas vraiment transmettre de message, mais je voulais raconter de façon sincère, avec les questions qui me préoccupent, l’histoire de cette femme et ce qui s’est passé le jour de cet accident grave et où elle va perdre la vie.



C’était une manière de transmettre à la société le vécu d’une femme ?

Oui tout à fait… C'est-à-dire dans une société, dans le monde, face à la question de sa famille, son mari, ses enfants, sa vie, ses désirs… et comment la société la regarde…, ou une partie de la société en tous cas ! La question aussi des autorités, notamment comment ces derniers traitent les affaires de disparition de femmes ou celles de violence sur ces dernières. Les bonnes questions ne sont pas toujours posées ! Pourquoi y-a-t-il eu cette violence ? Qu’est-ce-que s’est vraiment passé ?



Justement, dans votre film la justice ne lui a pas été rendue, ce qui a incité cette victime à se venger et à sa manière…

Oui. C’est aussi une tradition de «female revenge movies», notamment dans le cinéma japonais. Personnellement, à l’instar de toutes les personnes de ma génération des années 90 influencées par les mangas, nous avons, en quelque sorte cette tradition japonaise et puis tradition du vieux conte où parfois on a envie qu’il y ait vengeance… parce que c’est ça la fiction qui permet de faire des choses très violentes et très douces ; c’est aussi là où on se défoule, où on peut poser des questions humaines en dehors du cadre de la justice ou des cadres des lois où ça déborde… Il y a des destins humains qui ne sont pas communs !



Justement, vous avez utilisé des techniques cinématographiques… C’est un risque que vous avez pris aussi. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontré ?

Oui bien sûr, le tournage a été fait en mer et nous n’avons pas la technique… à défaut de techniciens de cinéma de la mer en Algérie, nous avons élaboré nos propres techniques. ça parait très bête mais c’est difficile de tourner dans l’eau. C’est un groupe de techniciens et d’artistes algériens qui ont essayé de trouver des solutions pour me filmer sous l’eau et dans la plage.



Hormis ces séquences de tournage en mer, vous avez utilisé des techniques plus complexes… Je cite à titre d’exemple le maquillage utilisé au moment où Nafissa est prise dans les filets et que la flèche transperce sa main. C’est quand même une première dans le cinéma algérien ?

Je ne sais pas si c’est une première ! Par exemple Merzak Allouache dans son film «Les aventures d’un héros» ou dans «L’homme qui regardait les fenêtres», il avait un imaginaire ; il a fait des scènes assez extraordinaires, fantastiques même. En fait, je n’ai pas cherché à ce que ce soit une première dans le cinéma algérien, car je pense en terme mondial en général. Oui je vis à Bab El Oued, à Alger, je vis dans ma société… Mais quand je pense au cinéma, je pense à moi dans le monde en fait…Je pense à comment imaginer mon imaginaire ! Est-ce-que c’est faisable ? De toute façon, ce qui est certain c’est qu’on a mis en place des techniques pour illustrer un imaginaire au service d’un imaginaire et que le plus important est de voir est-ce que cette histoire complètement dingue qu’on a écrit sur papier peut être

réalisable. Quand à la fin on a vu que c’était faisable, on était très content… On s’est dit «bien» et la prochaine fois on fera pire !



Justement, si je reviens sur votre scénario, je me permets de vous dire que vous avez été courageuse d’utiliser certaines vulgarité…, des propos qu’une femme reçoit à longueur de journée dans notre société. Vous n’avez pas eu, à un certain moment, peur de la réaction du public ?

Non ! Si vous voulez, j’aime le cinéma et je vis de ça depuis que j’ai 19 ans. On n’a qu’une seule vie et si je vais m’amuser à me censurer et à faire semblant…, je préfère carrément changer de métier ! Je ne sais pas comment font les autres ! Personnellement je n’arrive pas à me censurer. Je ne pense pas que j’ai fait de mal et je ne pense pas que j’ai touché à la liberté d’autrui… Donc je pense, encore une fois, que c’est une question de sincérité…

Les mots grossiers, ce n’est pas moi qui les ai dit dans la rue; je n’ai jamais agressé quelqu’un, mais j’ai été agressée avec des insultes pareilles… Si je censure, c’est pour protéger qui ? Pourquoi ? Je ne gagne rien à me censurer… Je perds en fait ! Et puis je mens… Franchement je n’aime pas trop mentir! Il y a beaucoup d’articles qui m’ont un peu pourrie, mais je m’en fiche. C’est comme ça !



Je rebondis sur la question du jour…

Que pensez-vous actuellement de la femme et du cinéma ?

Je pense que le cinéma s’aventure depuis des années à filmer la nature, les objets, les hommes, les femmes… Je pense que les femmes doivent prendre leur part au cinéma. Il ne faut plus continuer à dire «oui» et faire des constats… Maintenant il faut qu’on s’implique dans le cinéma ; il faut qu’on arrête de prendre l’autorisation ; il faut qu’on commence à écrire; il faut qu’on réalise…

Il y en a de plus en plus mais ce n’est pas assez !

Entretien réalisé par S. O.