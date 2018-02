Lâ€™association Â« femme en communication Â» et la commune de Belouizdad organisent la projection de Kendil El-Bahr : Â« Femmes et cinÃ©ma Â»

Kendil El-Bahr (la femme méduse), cosigné en 2016 par Damien Ounouri et Adila Bendimerad, a fait l’objet d’une projection-débat, samedi dernier au centre culturel Mohamed-Belouizdad, et ce autour de la thématique «Femmes et cinéma».

Un film singulier, difficile à catégoriser tant ses images sont multiples, empruntant tantôt, aux «revenge movies», tantôt aux «comédies sentimentales» et souvent à un «odieux drame» dont la conjonction l’a assurément magnifié.

Organisée par l’association «Femme en communication» (FCE) en partenariat avec l’assemblée populaire de la commune de Mohamed Belouizdad. Ce débat a été animé par Mme Nafissa Lahrech, présidente du FCE et Adila Bendimerad scénariste et actrice principale du film, ainsi que Salah-Eddine Lakhdari journaliste et spécialiste dans la critique cinématographique.

C’est l’histoire d’une vengeance… Celle d’une mère-épouse, «Nefissa», merveilleusement interprétée par Adila Bendimerad, une jeune femme pleine de vie, qui par un jour de plage, se retrouve inopportunément nez à nez avec un groupe de baigneurs qui la prend à partie, la violente.

Elle est lynchée à mort par ce groupe d’hommes alors qu’elle se baignait seule au large puis ils la noye sous le regard fermé de tous les estivants. Son «délit» est d’avoir nagé loin du rivage et dans une tenue jugée aguichante, donc immorale. Personne ne semble avoir été témoin de sa disparition. Peu après, sur cette même plage, tous les baigneurs meurent subitement.

Le film propulse droit dans la violence faite aux femmes et l’expose rudement. Le fait est là, têtu, planté dans toute son acuité et révélant une violence sociale antique, qui fait que «la femme n'est pas seulement une victime…, mais elle est aussi un bouc émissaire», dira Adila lors du débat autour du film, dénonçant les archaïsmes des sociétés patriarcales.

L’imagination «fantastique» de Adila va au-delà de ce fait divers ! Nefissa ne meurt pas vraiment pour autant. Elle la ressuscite sous la forme d’un monstre de mer, qui en guise de revanche, sème la peur et la mort, sans jamais être rassasié. Une créature mythologique, sans distinction connue.

«Nous avons juste voulu continuer l’histoire au-delà de la mort», a expliqué Adila Bendimerad, qui avoue s’être employée seulement à raconter une histoire, sans référence à des légendes ou des mythes populaires.

«Kendil El Bahr» est un film fantastique algérien à découvrir

absolument ! Ce film qui a eu de nombreux prix à travers le monde a, depuis sa sortie, gagné plusieurs prix dont celui du meilleur réalisateur au Festival du film africain de Louxor en Égypte et du meilleur court-métrage au 22e Festival regards sur le cinéma du monde à Paris.

Sihem Oubraham